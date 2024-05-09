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Reyting sonuçları 8 Mayıs 2024 Çarşamba BELLİ OLDU! Dün akşam üç kategoride de tek bir yapım birinci!
Giriş Tarihi: 09.05.2024 13:03
Güncelleme Tarihi: 09.05.2024
13:03
Reyting sonuçları 8 Mayıs 2024 Çarşamba BELLİ OLDU! Dün akşam üç kategoride de tek bir yapım birinci!
8 Mayıs reyting sonuçları dizi severler tarafından takip edilmeye başladı. Dün akşam birbirinden iddialı yapımların yarıştığı Çarşamba gecesi reyting sonuçları merak ediliyor. Total, AB, ABC1 bazında sıralanması dizilerin gidişatına dair ipuçları Kuruluş Osman, Sandık Kokusu, Taş Kâğıt Makasa, Survivor sonuçları sıralaması ile dünün reyting birincisi medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Peki 8 Mayıs 2024 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı, reyting birincisi kim, zirvenin sahibi yapımlar…