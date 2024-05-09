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Haberler Yaşam Reyting sonuçları 8 Mayıs 2024 Çarşamba tablosu yayınlandı: Dün agece en çok izlenen yapım belli oldu!
Giriş Tarihi: 09.05.2024 22:39 Güncelleme Tarihi: 09.05.2024 22:39

Reyting sonuçları 8 Mayıs 2024 Çarşamba tablosu yayınlandı: Dün agece en çok izlenen yapım belli oldu!

8 Mayıs reyting sonuçları dizi severler tarafından takip edilmeye başladı. Dün akşam birbirinden iddialı yapımların yarıştığı Çarşamba gecesi reyting sonuçları merak ediliyor. Total, AB, ABC1 bazında sıralanması dizilerin gidişatına dair ipuçları Kuruluş Osman, Sandık Kokusu, Taş Kâğıt Makasa, Survivor sonuçları sıralaması ile dünün reyting birincisi medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Peki 8 Mayıs 2024 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı, reyting birincisi kim, zirvenin sahibi yapımlar…

Reyting sonuçları 8 Mayıs 2024 Çarşamba tablosu yayınlandı: Dün agece en çok izlenen yapım belli oldu!

8 Mayıs reyting sonuçlarıyla yayımlanan yapımların sıralaması belli oluyor. Dün akşam ekranlara gelen yapımların izlenmeleri ölçülüyor. Her gün sabah saatlerinde bir önceki gecenin reytingleri takip ediliyor. Total, AB, ABC1 sıralamalarında ilk sıralarda yer alan yapımlar izleyicilerin dikkatini çekiyor. İşte dünün reyting birincisi

Reyting sonuçları 8 Mayıs 2024 Çarşamba tablosu yayınlandı: Dün agece en çok izlenen yapım belli oldu!

8 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Dün akşam Kuruluş Osman, Sandık Kokusu, Taş Kâğıt Makasa, Survivor ve ZTK yarı final maçı ekranlara geldi. Bu yapımların içinden dün gece en çok tercih edilenler merak konusu oldu. İşte 8 Mayıs reyting sonuçları:

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Reyting sonuçları 8 Mayıs 2024 Çarşamba tablosu yayınlandı: Dün agece en çok izlenen yapım belli oldu!

TOTAL
Total'de 1.sırada Atv'da izleyiciyle buluşan "Kuruluş Osman", 2. sırada TV8'de ekrana gelen "Survivor All Star", 3.sırada Atv'de yayınlanan "Müge Anlı İle Tatlı Sert" yer aldı.

Reyting sonuçları 8 Mayıs 2024 Çarşamba tablosu yayınlandı: Dün agece en çok izlenen yapım belli oldu!

AB
AB'de 1.sırada "Real Madrid-Bayern Münich UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması", 2.sırada "Kuruluş Osman", 3.sırada Kanal D'de yayınlanan "Taş Kağıt Makas" yer aldı.

Reyting sonuçları 8 Mayıs 2024 Çarşamba tablosu yayınlandı: Dün agece en çok izlenen yapım belli oldu!

ABC

ABC'de ise 1.sırada "Kuruluş Osman", 2.sırada Show TV'de yayınlanan "Sandık Kokusu", 3.sırada "Taş Kağıt Makas" yer aldı.

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