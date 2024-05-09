Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Reyting sonuçları 8 Mayıs 2024 Salı açıklandı mı? Dün gecenin en çok izlenen yapımları...
Giriş Tarihi: 09.05.2024 07:58 Güncelleme Tarihi: 09.05.2024 07:58

Reyting sonuçları 8 Mayıs 2024 Salı açıklandı mı? Dün gecenin en çok izlenen yapımları...

8 Mayıs reyting sonuçları dizi severler tarafından takip edilmeye başladı. Dün akşam birbirinden iddialı yapımların yarıştığı Çarşamba gecesi reyting sonuçları merak ediliyor. Total, AB, ABC1 bazında sıralanması dizilerin gidişatına dair ipuçları Kuruluş Osman, Sandık Kokusu, Taş Kâğıt Makasa, Survivor sonuçları sıralaması ile dünün reyting birincisi medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Peki 8 Mayıs 2024 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı, reyting birincisi kim, zirvenin sahibi yapımlar…

Reyting sonuçları 8 Mayıs 2024 Salı açıklandı mı? Dün gecenin en çok izlenen yapımları...

8 Mayıs reyting sonuçlarıyla yayımlanan yapımların sıralaması belli oluyor. Dün akşam ekranlara gelen yapımların izlenmeleri ölçülüyor. Her gün sabah saatlerinde bir önceki gecenin reytingleri takip ediliyor. Total, AB, ABC1 sıralamalarında ilk sıralarda yer alan yapımlar izleyicilerin dikkatini çekiyor. İşte dünün reyting birincisi

Reyting sonuçları 8 Mayıs 2024 Salı açıklandı mı? Dün gecenin en çok izlenen yapımları...

8 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Dün akşam Kuruluş Osman, Sandık Kokusu, Taş Kâğıt Makasa, Survivor ve ZTK yarı final maçı ekranlara geldi. Bu yapımların içinden dün gece en çok tercih edilenler merak konusu oldu. Reyting sonuçları henüz açıklanmadı açıklandığında yer vereceğiz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Reyting sonuçları 8 Mayıs 2024 Salı açıklandı mı? Dün gecenin en çok izlenen yapımları...

TOTAL
Total listesi henüz belli olmadı. Belli olduğunda yer vereceğiz.

Reyting sonuçları 8 Mayıs 2024 Salı açıklandı mı? Dün gecenin en çok izlenen yapımları...

AB
AB listesi henüz belli olmadı. Belli olduğunda yer vereceğiz.

Reyting sonuçları 8 Mayıs 2024 Salı açıklandı mı? Dün gecenin en çok izlenen yapımları...

ABC
ABC listesi henüz belli olmadı. Belli olduğunda yer vereceğiz.

SON DAKİKA