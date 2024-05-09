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Reyting sonuçları 8 Mayıs 2024 Salı açıklandı mı? Dün gecenin en çok izlenen yapımları...
Giriş Tarihi: 09.05.2024 07:58
Güncelleme Tarihi: 09.05.2024
07:58
Reyting sonuçları 8 Mayıs 2024 Salı açıklandı mı? Dün gecenin en çok izlenen yapımları...
8 Mayıs reyting sonuçları dizi severler tarafından takip edilmeye başladı. Dün akşam birbirinden iddialı yapımların yarıştığı Çarşamba gecesi reyting sonuçları merak ediliyor. Total, AB, ABC1 bazında sıralanması dizilerin gidişatına dair ipuçları Kuruluş Osman, Sandık Kokusu, Taş Kâğıt Makasa, Survivor sonuçları sıralaması ile dünün reyting birincisi medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Peki 8 Mayıs 2024 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı, reyting birincisi kim, zirvenin sahibi yapımlar…