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Reyting sonuçları 8 Nisan 2025 açıklandı mı? Total ve AB'de dünün reyting sıralaması ve salı günü birincisi gündemde
Giriş Tarihi: 09.04.2025 06:50
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025
06:54
Reyting sonuçları 8 Nisan 2025 açıklandı mı? Total ve AB'de dünün reyting sıralaması ve salı günü birincisi gündemde
Reyting sonuçları 8 Nisan 2025, salı günü ekranlara gelen diziler, filmler, maçlar ve programlarla sorgulanıyor. İzlenme oranlarına göre ortaya çıkan listeler değerlendiriliyor. Medya takipçileri araştırmalarını arama motorlarına yöneltiyor. Peki; dünün reyting sıralaması belli oldu mu, birinci hangi yapım oldu?