Reyting sonuçları 8 Nisan 2025 açıklandı mı? Total ve AB’de dünün reyting sıralaması ve salı günü birincisi gündemde

Reyting sonuçları 8 Nisan 2025 tabloları gündemde. Dün akşam ekranlara gelen Bir Gece Masalı, Mehmed: Fetihler Sultanı, Bahar gibi diziler listede izleniyor. Total ve AB listelerinde ilk üç yapım gündemde. Peki, dünün reyting birincisi kim oldu, sıralama nasıl? İşte, detaylar: