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Haberler Yaşam Reyting sonuçları 8 Nisan 2025 açıklandı mı? Total ve AB'de dünün reyting sıralaması ve salı günü birincisi gündemde
Giriş Tarihi: 09.04.2025 06:50 Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 06:54

Reyting sonuçları 8 Nisan 2025 açıklandı mı? Total ve AB'de dünün reyting sıralaması ve salı günü birincisi gündemde

Reyting sonuçları 8 Nisan 2025, salı günü ekranlara gelen diziler, filmler, maçlar ve programlarla sorgulanıyor. İzlenme oranlarına göre ortaya çıkan listeler değerlendiriliyor. Medya takipçileri araştırmalarını arama motorlarına yöneltiyor. Peki; dünün reyting sıralaması belli oldu mu, birinci hangi yapım oldu?

Reyting sonuçları 8 Nisan 2025 açıklandı mı? Total ve AB’de dünün reyting sıralaması ve salı günü birincisi gündemde

Reyting sonuçları 8 Nisan 2025 tabloları gündemde. Dün akşam ekranlara gelen Bir Gece Masalı, Mehmed: Fetihler Sultanı, Bahar gibi diziler listede izleniyor. Total ve AB listelerinde ilk üç yapım gündemde. Peki, dünün reyting birincisi kim oldu, sıralama nasıl? İşte, detaylar:

Reyting sonuçları 8 Nisan 2025 açıklandı mı? Total ve AB’de dünün reyting sıralaması ve salı günü birincisi gündemde

REYTİNG SONUÇLARI 8 NİSAN AÇIKLANDI MI?

8 Nisan 2025 Salı günü ekranlara gelen programların reyting sonuçları henüz belli olmadı. Listeler her gün sabah saatlerinde açıklanıyor. Total ve AB listesi olarak ayrı ayrı açıklanan tablolar takip ediliyor.

İşte, geçen haftanın sonuçları:

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Reyting sonuçları 8 Nisan 2025 açıklandı mı? Total ve AB’de dünün reyting sıralaması ve salı günü birincisi gündemde

1 NİSAN REYTİNG SIRALAMASI

TOTAL

1 SURVIVOR
2 ESRA EROL'DA
3 ANA HABER BÜLTENİ

Reyting sonuçları 8 Nisan 2025 açıklandı mı? Total ve AB’de dünün reyting sıralaması ve salı günü birincisi gündemde

AB

1 SURVIVOR
2 ANA HABER BÜLTENİ
3 SARKILAR BIZI SOYLER

Reyting sonuçları 8 Nisan 2025 açıklandı mı? Total ve AB’de dünün reyting sıralaması ve salı günü birincisi gündemde