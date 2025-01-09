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Haberler Yaşam Reyting sonuçları 8 Ocak 2025 Çarşamba listesi gündemde! Total ve AB'de dünün reyting birincisi kim oldu?
Giriş Tarihi: 09.01.2025 07:33 Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 07:33

Reyting sonuçları 8 Ocak 2025 Çarşamba listesi gündemde! Total ve AB'de dünün reyting birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları 8 Ocak 2025 Çarşamba listesi medya takipçilerinin gündeminde. İzlenme oranları her gün özelinde Total, AB ve ABC listelerinde değerlendiriliyor. Dün akşam Sandık Kokusu yeni bölümü ile ekranlara gelirken diğer yapımlar da listede yerini alıyor.Peki; dünün reyting birincisi kim oldu, hangi yapım? İşte, sıralama hakkında merak edilenler...

Reyting sonuçları 8 Ocak 2025 Çarşamba listesi gündemde! Total ve AB’de dünün reyting birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları 8 Ocak Çarşamba için araştırmalar hız kazandı. Dizi, film, maç ve tüm yapımların izlenmeleri takip ediliyor. Yayımlanan programların devamlılığı noktasında liste oldukça önemli. İşte, dünün reyting sıralaması ve birinci olan yapım...

Reyting sonuçları 8 Ocak 2025 Çarşamba listesi gündemde! Total ve AB’de dünün reyting birincisi kim oldu?

REYTİNG SONUÇLARI 8 OCAK PERŞEMBE

8 Ocak Çarşamba günü yayımlanan programların reyting sonuçları henüz belli olmadı.

İşte, geçen haftanın sonuçları:

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Reyting sonuçları 8 Ocak 2025 Çarşamba listesi gündemde! Total ve AB’de dünün reyting birincisi kim oldu?

1 OCAK REYTİNG SIRALAMASI

Total'de 1.sırada "Esra Erol'da", 2. sırada "Leyla, Hayat-Aşk-Adalet", 3.sırada "Survivor" yer aldı.

Reyting sonuçları 8 Ocak 2025 Çarşamba listesi gündemde! Total ve AB’de dünün reyting birincisi kim oldu?

AB'de 1.sırada "Leyla, Hayat-Aşk-Adalet", 2. sırada "Survivor", 3.sırada "Esra Erol'da" yer aldı.

Reyting sonuçları 8 Ocak 2025 Çarşamba listesi gündemde! Total ve AB’de dünün reyting birincisi kim oldu?
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