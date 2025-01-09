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Reyting sonuçları 8 Ocak 2025 Çarşamba listesi gündemde! Total ve AB'de dünün reyting birincisi kim oldu?
Giriş Tarihi: 09.01.2025 07:33
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025
07:33
Reyting sonuçları 8 Ocak 2025 Çarşamba listesi gündemde! Total ve AB'de dünün reyting birincisi kim oldu?
Reyting sonuçları 8 Ocak 2025 Çarşamba listesi medya takipçilerinin gündeminde. İzlenme oranları her gün özelinde Total, AB ve ABC listelerinde değerlendiriliyor. Dün akşam Sandık Kokusu yeni bölümü ile ekranlara gelirken diğer yapımlar da listede yerini alıyor.Peki; dünün reyting birincisi kim oldu, hangi yapım? İşte, sıralama hakkında merak edilenler...