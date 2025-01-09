Reyting sonuçları 8 Ocak 2025 Çarşamba listesi gündemde! Total ve AB’de dünün reyting birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları 8 Ocak Çarşamba için araştırmalar hız kazandı. Dizi, film, maç ve tüm yapımların izlenmeleri takip ediliyor. Yayımlanan programların devamlılığı noktasında liste oldukça önemli. İşte, dünün reyting sıralaması ve birinci olan yapım...