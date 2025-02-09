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Reyting sonuçları 8 Şubat 2025 Cumartesi belli oldu! İşte Total ve AB'de dünün reyting birincisi ve sıralama
Giriş Tarihi: 09.02.2025 10:21
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025
10:22
Reyting sonuçları 8 Şubat 2025 Cumartesi belli oldu! İşte Total ve AB'de dünün reyting birincisi ve sıralama
Reyting sonuçları 8 Şubat 2025 Total ve AB listelerinde sorgulanıyor. Dün akşam ekranlara gelen Gönül Dağı, Can Borcu gibi diziler izlenme oranları ile değerlendiriliyor. Öte yandan geçtiğimiz akşam yeni sezonu başlayan O Ses Türkiye de televizyon izleyicisinin araştırmalarına konu oluyor. Peki; dünün reyting birincisi belli oldu mu, sıralamada son durum nedir?