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Haberler Yaşam Reyting sonuçları 8 Şubat 2025 Cumartesi belli oldu! İşte Total ve AB'de dünün reyting birincisi ve sıralama
Giriş Tarihi: 09.02.2025 10:21 Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 10:22

Reyting sonuçları 8 Şubat 2025 Cumartesi belli oldu! İşte Total ve AB'de dünün reyting birincisi ve sıralama

Reyting sonuçları 8 Şubat 2025 Total ve AB listelerinde sorgulanıyor. Dün akşam ekranlara gelen Gönül Dağı, Can Borcu gibi diziler izlenme oranları ile değerlendiriliyor. Öte yandan geçtiğimiz akşam yeni sezonu başlayan O Ses Türkiye de televizyon izleyicisinin araştırmalarına konu oluyor. Peki; dünün reyting birincisi belli oldu mu, sıralamada son durum nedir?

Reyting sonuçları 8 Şubat 2025 Cumartesi belli oldu! İşte Total ve AB’de dünün reyting birincisi ve sıralama

Reyting sonuçları 8 Şubat Cumartesi medya takipçilerinin gündeminde. Dün yayımlanan dizi, film, maç yayınları, yarışma programları, haber bültenleri listede değerlendiriliyor. İşte, dünün reyting sıralaması...

Reyting sonuçları 8 Şubat 2025 Cumartesi belli oldu! İşte Total ve AB’de dünün reyting birincisi ve sıralama

REYTİNG SONUÇLARI 8 ŞUBAT CUMARTESİ AÇIKLANDI MI?

8 Şubat Cumartesi günü yayımlanan programların reyting sonuçları yayında:

Total listesinde 1. sırada Gönül Dağı, 2. sırada Can Borcu ve 3. sırada O Ses Türkiye yer aldı.

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Reyting sonuçları 8 Şubat 2025 Cumartesi belli oldu! İşte Total ve AB’de dünün reyting birincisi ve sıralama

AB listesinde 1. sırada O Ses Türkiye, 2. sırada Gönül Dağı ve 3. sırada Güldür Güldür Show yer aldı.

Reyting sonuçları 8 Şubat 2025 Cumartesi belli oldu! İşte Total ve AB’de dünün reyting birincisi ve sıralama

1 ŞUBAT REYTİNG SIRALAMASI

Total listesinde 1. sırada Gönül Dağı, 2. sırada Gönül Dağı dizisinin özet bölümü ve 3. sırada Survivor yer aldı.

Reyting sonuçları 8 Şubat 2025 Cumartesi belli oldu! İşte Total ve AB’de dünün reyting birincisi ve sıralama

AB listesinde 1. sırada Gönül Dağı, 2. sırada Güldür Güldür Show ve 3. sırada Survivor yer aldı.

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