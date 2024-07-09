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Haberler Yaşam Reyting sonuçları 8 temmuz 2024 Pazartesi listesi belli oldu! İşte dünün zirvenin sahipleri
Giriş Tarihi: 09.07.2024 16:07 Güncelleme Tarihi: 09.07.2024 16:08

Reyting sonuçları 8 temmuz 2024 Pazartesi listesi belli oldu! İşte dünün zirvenin sahipleri

8 Temmuz reyting sonuçları dizi severler tarafından takip edilmeye başladı. Dün akşam birbirinden iddialı yapımların yarıştığı Pazartesi gecesi reyting sonuçları merak ediliyor. Total, AB, ABC1 bazında sıralanması dizilerin gidişatına dair ipuçları veriyor. Yalan, Masterchef yerli ve yabancı filmle sonuçları sıralaması ile dünün reyting birincisi medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Peki 8 Temmuz 2024 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı, reyting birincisi kim, zirvenin sahibi yapımlar…

Reyting sonuçları 8 temmuz 2024 Pazartesi listesi belli oldu! İşte dünün zirvenin sahipleri

8 Temmuz reyting sonuçlarıyla yayımlanan yapımların sıralaması belli oluyor. Dün akşam ekranlara gelen yapımların izlenmeleri ölçülüyor. Her gün sabah saatlerinde bir önceki gecenin reytingleri takip ediliyor. Total, AB, ABC1 sıralamalarında ilk sıralarda yer alan yapımlar izleyicilerin dikkatini çekiyor. İşte dünün reyting birincisi

Reyting sonuçları 8 temmuz 2024 Pazartesi listesi belli oldu! İşte dünün zirvenin sahipleri

8 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Dün akşam ATV'de yabancı film, TV8'de Masterchef ve Kanal D'de Yalan yayınlandı.
8 Temmuz tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları:

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Reyting sonuçları 8 temmuz 2024 Pazartesi listesi belli oldu! İşte dünün zirvenin sahipleri

TOTAL

20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Masterchef Türkiye, ikinci sırada Yalan, üçüncü sırada Now Ana Haber yer aldı.

Reyting sonuçları 8 temmuz 2024 Pazartesi listesi belli oldu! İşte dünün zirvenin sahipleri

AB

AB'de birinci sırada Masterchef Türkiye, ikinci sırada Yalan, üçüncü sırada Yalan özet yer aldı.

Reyting sonuçları 8 temmuz 2024 Pazartesi listesi belli oldu! İşte dünün zirvenin sahipleri

ABC

20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Masterchef Türkiye, ikinci sırada Yalan, üçüncü sırada Now Ana Haber yer aldı.

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