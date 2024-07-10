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Reyting sonuçları 8 temmuz 2024 Pazartesi listesi! İşte Total ve AB'de dünün reyting listesinde en çok izlenenler
Giriş Tarihi: 10.07.2024 09:16
Güncelleme Tarihi: 10.07.2024
09:16
Reyting sonuçları 8 temmuz 2024 Pazartesi listesi! İşte Total ve AB'de dünün reyting listesinde en çok izlenenler
8 Temmuz reyting sonuçları dizi severler tarafından takip edilmeye başladı. Dün akşam birbirinden iddialı yapımların yarıştığı Pazartesi gecesi reyting sonuçları merak ediliyor. Total, AB, ABC1 bazında sıralanması dizilerin gidişatına dair ipuçları veriyor. Yalan, Masterchef yerli ve yabancı filmle sonuçları sıralaması ile dünün reyting birincisi medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Peki 8 Temmuz 2024 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı, reyting birincisi kim, zirvenin sahibi yapımlar…