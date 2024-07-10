Reyting sonuçları 8 temmuz 2024 Pazartesi listesi! İşte Total ve AB’de dünün reyting listesinde en çok izlenenler

8 Temmuz reyting sonuçlarıyla yayımlanan yapımların sıralaması belli oluyor. Dün akşam ekranlara gelen yapımların izlenmeleri ölçülüyor. Her gün sabah saatlerinde bir önceki gecenin reytingleri takip ediliyor. Total, AB, ABC1 sıralamalarında ilk sıralarda yer alan yapımlar izleyicilerin dikkatini çekiyor. İşte dünün reyting birincisi