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Reyting sonuçları 8 temmuz 2024 Pazartesi yayında! İşte Total ve AB'de dünün reyting birincisi
Giriş Tarihi: 09.07.2024 19:34
Güncelleme Tarihi: 09.07.2024
19:34
Reyting sonuçları 8 temmuz 2024 Pazartesi yayında! İşte Total ve AB'de dünün reyting birincisi
8 Temmuz reyting sonuçları dizi severler tarafından takip edilmeye başladı. Dün akşam birbirinden iddialı yapımların yarıştığı Pazartesi gecesi reyting sonuçları merak ediliyor. Total, AB, ABC1 bazında sıralanması dizilerin gidişatına dair ipuçları veriyor. Yalan, Masterchef yerli ve yabancı filmle sonuçları sıralaması ile dünün reyting birincisi medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Peki 8 Temmuz 2024 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı, reyting birincisi kim, zirvenin sahibi yapımlar…