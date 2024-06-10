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REYTİNG SONUÇLARI 9 HAZİRAN açıklanıyor! Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 10.06.2024 07:36
Güncelleme Tarihi: 10.06.2024
07:36
REYTİNG SONUÇLARI 9 HAZİRAN açıklanıyor! Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?
Reyting sonuçları her gün sabah.com.tr aracılığıyla ilgilileriyle paylaşılıyor. Birçok dizi, film ve yarışmanın ekrana geldiği gecede en çok izlenen yapım reyting sonuçlarında zirveye yerleşiyor. Televizyon başında sevdiği yapımı takip eden kişilerce sonraki gün reyting sıralamasını yakından takip ediyor. Peki, Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, sonuçlar!