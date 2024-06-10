REYTİNG SONUÇLARI 9 HAZİRAN açıklanıyor! Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?

Reyting sonuçları gündemde! Her gün en çok izlenen yapımların yayımlandığı sonuçlar ile gecenin birincisi belli oluyor. Survivor All Star, Teşkilat ve Kim Milyoner Olmak İster gibi sevilen yapımların yayınlandığı gecede en çok ne izlendi sorusu yanıt buluyor. Peki, 9 Haziran reting sonuçları açıklandı mı?