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Reyting sonuçları 9 Ocak 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?
Giriş Tarihi: 10.01.2025 06:42
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025
06:42
Reyting sonuçları 9 Ocak 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?
Dünün reyting sonuçları 9 Ocak 2025 Perşembe listesi araştırılıyor. Birbirinden iddialı yapımların yarıştığı gecede Siyah Kalp, yeni bölümüyle ekrana gelirken, sinemaseverler için Efsane, Zor Ölüm 3 ve Hükümet Kadın gibi sevilen filmler farklı kanallarda izleyici karşısına çıktı. ATV'de futbol heyecanı doruktaydı; Kasımpaşa- Fenerbahçe maçı sporseverleri ekran başına topladı. TV8'de ise MasterChef 2024 yarı final bölümüyle büyük bir ilgi gördü. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte 9 Ocak 2025 AB ve Total reyting sıralaması...