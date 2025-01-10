Reyting sonuçları 9 Ocak 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

Dün akşam televizyon ekranları, dizi, film, yarışma ve haber programlarının kıyasıya rekabetine sahne oldu. İzleyiciler, yayınlanan yapımlar arasından hangi programın reytinglerde zirveye yerleştiğini öğrenmek için sabah saatlerinden itibaren araştırma yapmaya başladı. Peki reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 9 Ocak 2025 Perşembe reyting birincisi...