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Haberler Yaşam Reyting sonuçları 9 Ocak 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?
Giriş Tarihi: 10.01.2025 06:42 Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 06:42

Reyting sonuçları 9 Ocak 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

Dünün reyting sonuçları 9 Ocak 2025 Perşembe listesi araştırılıyor. Birbirinden iddialı yapımların yarıştığı gecede Siyah Kalp, yeni bölümüyle ekrana gelirken, sinemaseverler için Efsane, Zor Ölüm 3 ve Hükümet Kadın gibi sevilen filmler farklı kanallarda izleyici karşısına çıktı. ATV'de futbol heyecanı doruktaydı; Kasımpaşa- Fenerbahçe maçı sporseverleri ekran başına topladı. TV8'de ise MasterChef 2024 yarı final bölümüyle büyük bir ilgi gördü. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte 9 Ocak 2025 AB ve Total reyting sıralaması...

Reyting sonuçları 9 Ocak 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

Dün akşam televizyon ekranları, dizi, film, yarışma ve haber programlarının kıyasıya rekabetine sahne oldu. İzleyiciler, yayınlanan yapımlar arasından hangi programın reytinglerde zirveye yerleştiğini öğrenmek için sabah saatlerinden itibaren araştırma yapmaya başladı. Peki reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 9 Ocak 2025 Perşembe reyting birincisi...

Reyting sonuçları 9 Ocak 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

9 OCAK 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan zirve yarışını hangisinin kazandığı merak ediliyor.

9 Ocak reyting sonuçları açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

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Reyting sonuçları 9 Ocak 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

Reyting sonuçları 9 Ocak 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

AB REYTİNG SIRALAMASI

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