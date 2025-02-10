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Haberler Yaşam Reyting sonuçları 9 Şubat Pazar belli oldu mu? Total ve AB'de dünün reyting birincisi ve sıralaması gündemde
Giriş Tarihi: 10.02.2025 08:15 Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 08:15

Reyting sonuçları 9 Şubat Pazar belli oldu mu? Total ve AB'de dünün reyting birincisi ve sıralaması gündemde

Her hafta cumartesi günleri ekranlara gelen yapımlar için reyting sonuçları araştırması hız kazandı. Dün akşam yayımlanan Kardelenler, Teşkilat gibi diziler listelerde izlenmeleri ile sorgulanıyor. Dizilerin yanı sıra yayımlanan yarışma programları ve haber bültenleri de bu verilerle takip edilebiliyor. Peki; 9 Şubat 2025 reyting birincisi açıklandı mı? İşte, sıralamaya dair merak edilenler...

Reyting sonuçları 9 Şubat Pazar belli oldu mu? Total ve AB’de dünün reyting birincisi ve sıralaması gündemde

Reyting sonuçları 9 Şubat Pazar televizyon izleyicisinin yakın takibinde. Özellikle takip ettikleri yapımların devamlılığı noktasında araştırmaya çıkanlar liste üzerinden bu fikri edinebiliyor. Peki; Total ve AB'de dünün reytin sıralaması belli oldu mu?

Reyting sonuçları 9 Şubat Pazar belli oldu mu? Total ve AB’de dünün reyting birincisi ve sıralaması gündemde

REYTİNG SONUÇLARI 9 ŞUBAT PAZAR AÇIKLANDI MI?

9 Şubat Pazar günü yayımlanan programların reyting sonuçları henüz yayımlanmadı.

İşte, geçen haftanın sonuçları:

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Reyting sonuçları 9 Şubat Pazar belli oldu mu? Total ve AB’de dünün reyting birincisi ve sıralaması gündemde

2 ŞUBAT REYTİNG SIRALAMASI

Total listesinde 1. sırada Teşkilat, 2. sırada Survivor ve 3. sırada Ana Haber Bülteni yer aldı.

Reyting sonuçları 9 Şubat Pazar belli oldu mu? Total ve AB’de dünün reyting birincisi ve sıralaması gündemde

AB listesinde 1. sırada Teşkilat, 2. sırada Şakir Paşa Ailesi ve 3. sırada Deha yer aldı.

Reyting sonuçları 9 Şubat Pazar belli oldu mu? Total ve AB’de dünün reyting birincisi ve sıralaması gündemde
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