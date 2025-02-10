Haberler
Yaşam
Reyting sonuçları 9 Şubat Pazar belli oldu mu? Total ve AB'de dünün reyting birincisi ve sıralaması gündemde
Giriş Tarihi: 10.02.2025 08:15
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025
08:15
Reyting sonuçları 9 Şubat Pazar belli oldu mu? Total ve AB'de dünün reyting birincisi ve sıralaması gündemde
Her hafta cumartesi günleri ekranlara gelen yapımlar için reyting sonuçları araştırması hız kazandı. Dün akşam yayımlanan Kardelenler, Teşkilat gibi diziler listelerde izlenmeleri ile sorgulanıyor. Dizilerin yanı sıra yayımlanan yarışma programları ve haber bültenleri de bu verilerle takip edilebiliyor. Peki; 9 Şubat 2025 reyting birincisi açıklandı mı? İşte, sıralamaya dair merak edilenler...