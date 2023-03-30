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Haberler Yaşam REYTİNG SONUÇLARI AB TOTAL SIRALAMA | 29 Mart 2023 Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 30.03.2023 08:05 Güncelleme Tarihi: 30.03.2023 08:06

REYTİNG SONUÇLARI AB TOTAL SIRALAMA | 29 Mart 2023 Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Çarşamba günü yapımlarının ardından Reyting sonuçları araştırmaları sabah saatleriyle beraber özellikle diziseverler tarafından başladı. Sevilen yapımların ardından reyting birincisi araştırılıyor. Medya gündeminin takipçileri bu noktada dizi ve programların reytinglerdeki sıralamalarını "Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularıyla merak ediyor. Dün akşam televizyonda birbirinden dikkat çekici program ve filmler izleyici seyirci karşısındaydı. İşte 29 Mart 2023 reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralama...

REYTİNG SONUÇLARI AB TOTAL SIRALAMA | 29 Mart 2023 Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Dünün reytingleri her zaman olduğu gibi dikkat çekti. Her hafta Salı günü ekranlara gelen yapımlar reyting birincisi olmak için yarıştı. Dünün TV yayın akışında Çöp Adam, Kraliçe gibi yapımlar yer aldı. Peki, 29 Mart 2023 reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? Total ve AB grubunda açıklanan reyting sonuçları dizilerin ve programların takipçileri tarafından araştırılıyor. İşte, reyting sıralaması tablosu…

REYTİNG SONUÇLARI AB TOTAL SIRALAMA | 29 Mart 2023 Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

29 Mart dünün reyting sonuçları sıralaması belli olmadı. Ancak gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

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REYTİNG SONUÇLARI AB TOTAL SIRALAMA | 29 Mart 2023 Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
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REYTİNG SONUÇLARI AB TOTAL SIRALAMA | 29 Mart 2023 Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
REYTİNG SONUÇLARI AB TOTAL SIRALAMA | 29 Mart 2023 Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
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