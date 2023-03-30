REYTİNG SONUÇLARI AB TOTAL SIRALAMA | 29 Mart 2023 Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Dünün reytingleri her zaman olduğu gibi dikkat çekti. Her hafta Salı günü ekranlara gelen yapımlar reyting birincisi olmak için yarıştı. Dünün TV yayın akışında Çöp Adam, Kraliçe gibi yapımlar yer aldı. Peki, 29 Mart 2023 reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? Total ve AB grubunda açıklanan reyting sonuçları dizilerin ve programların takipçileri tarafından araştırılıyor. İşte, reyting sıralaması tablosu…