Haberler Yaşam Reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralama belli oluyor! 15 Kasım 2022 dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?

Giriş Tarihi: 16.11.2022 07:42 Güncelleme Tarihi: 16.11.2022 07:44

Reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralama belli oluyor! 15 Kasım 2022 dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?

Geçtiğimiz akşam televizyon ekranlarında boy gösteren dizi, film ve programların reyting sonuçları sıralaması medya gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 15 Kasım'da Show Tv'de Baba, Atv'de Ben Bu Cihana Sığmazam, Star Tv'de Gecenin Ucunda, Kanal D'de Üç Kız Kardeş ve Tv'de Tuzak yeni bölümleriyle ekranlardaki yerini aldı. Bu noktada "15 Kasım dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte reyting sonuçlar AB ve TOTAL sıralama…