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Haberler Yaşam Reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralama belli oluyor! 15 Kasım 2022 dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?
Giriş Tarihi: 16.11.2022 07:42 Güncelleme Tarihi: 16.11.2022 07:44

Reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralama belli oluyor! 15 Kasım 2022 dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?

Geçtiğimiz akşam televizyon ekranlarında boy gösteren dizi, film ve programların reyting sonuçları sıralaması medya gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 15 Kasım'da Show Tv'de Baba, Atv'de Ben Bu Cihana Sığmazam, Star Tv'de Gecenin Ucunda, Kanal D'de Üç Kız Kardeş ve Tv'de Tuzak yeni bölümleriyle ekranlardaki yerini aldı. Bu noktada "15 Kasım dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte reyting sonuçlar AB ve TOTAL sıralama…

Reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralama belli oluyor! 15 Kasım 2022 dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?

Dünün reyting sonuçları sıralaması için nefesler adeta tutuldu. Her gün bir önceki güne ilişkin sonuçların açıklandığı bilinirken öte yandan vatandaşlar özellikle takip ettikleri yapımın sıralamalardaki konumunu merak ediyor. Peki, 15 Kasım dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralama…

Reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralama belli oluyor! 15 Kasım 2022 dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?

Henüz dünün reyting sonuçları açıklanmadı. Açıklandığı an haberimizde olacak.

Dün Tv'de neler vardı?

SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Aziz
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:25 Show Ana Haber
20:00 Baba
00:15 Kızılcık Şerbeti
03:00 Hayat Bugün

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Reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralama belli oluyor! 15 Kasım 2022 dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?

ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
00:20 Bir Küçük Gün Işığı
03:50 Mutfak Bahane
05:50 Bir Zamanlar Çukurova

KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Hicran
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Üç Kız Kardeş
00:15 Yargı
02:45 Gelinim Mutfakta
05:00 Yabancı Damat

Reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralama belli oluyor! 15 Kasım 2022 dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?

STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:00 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi
10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Toprak İle Fidan
18:15 Star Ana Haber
19:00 Toprak İle Fidan
20:00 Gecenin Ucunda
00:30 Yerli Dizi Tekrar
02:30 Toprak İle Fidan
03:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
05:30 Güzel Köylü

Reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralama belli oluyor! 15 Kasım 2022 dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?

TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Canım Annem
07:15 8'de Sağlık
08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
10:30 Doya Doya Moda
12:45 Canım Annem
14:00 Yazgı
15:00 Kadere Karşı
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Tuzak
02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
04:30 Doya Doya Moda

TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:10 İstiklal Marşı ve Günün Programı
05:20 Benim Adım Melek
08:40 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:10 Yeşil Deniz
15:50 Yürek Çıkmazı
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Yürek Çıkmazı
02:00 Kasaba Doktoru

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