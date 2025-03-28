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Reyting sonuçları açıklandı! 27 Mart 2025 hangi yapım birinci oldu? İşte, Total ve AB verileri!
Giriş Tarihi: 28.03.2025 11:47
Güncelleme Tarihi: 28.03.2025
11:47
Reyting sonuçları açıklandı! 27 Mart 2025 hangi yapım birinci oldu? İşte, Total ve AB verileri!
27 Mart 2025 tarihli reyting sonuçları belli oldu. Total ve AB gruplarına göre hangi diziler, programlar ve yarışmalar izleyicilerden en yüksek puanı aldı araştırılıyor. Başka Bir Gün, İnci Taneleri, Siyah Kalp ve Survivor gibi popüler yapımların performansı merakla bekliyor. Peki, Total ve AB verileriyle en çok hangi yapım izlendi? İşte, dünün reyting sonuçları...