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Haberler Yaşam Reyting sonuçları açıklandı! 27 Mart 2025 hangi yapım birinci oldu? İşte, Total ve AB verileri!
Giriş Tarihi: 28.03.2025 11:47 Güncelleme Tarihi: 28.03.2025 11:47

Reyting sonuçları açıklandı! 27 Mart 2025 hangi yapım birinci oldu? İşte, Total ve AB verileri!

27 Mart 2025 tarihli reyting sonuçları belli oldu. Total ve AB gruplarına göre hangi diziler, programlar ve yarışmalar izleyicilerden en yüksek puanı aldı araştırılıyor. Başka Bir Gün, İnci Taneleri, Siyah Kalp ve Survivor gibi popüler yapımların performansı merakla bekliyor. Peki, Total ve AB verileriyle en çok hangi yapım izlendi? İşte, dünün reyting sonuçları...

Reyting sonuçları açıklandı! 27 Mart 2025 hangi yapım birinci oldu? İşte, Total ve AB verileri!

Bugün açıklanması beklenen reyting sonuçları ile, 27 Mart 2025 tarihinde hangi dizilerin ve programların zirveye yerleşeceği merak konusu oldu. Başka Bir Gün, İnci Taneleri, Siyah Kalp ve Survivor gibi yapımlar arasında hangi yapım izleyicilerden en yüksek reytingi aldı? İşte, Total ve AB verileriyle reyting sonuçları...

Reyting sonuçları açıklandı! 27 Mart 2025 hangi yapım birinci oldu? İşte, Total ve AB verileri!

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

27 Mart 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;

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Reyting sonuçları açıklandı! 27 Mart 2025 hangi yapım birinci oldu? İşte, Total ve AB verileri!

27 MART 2025 PERŞEMBE AB REYTİNG SIRALAMASI

1 İnci Taneleri

2 Hudutsuz Sevda

3 Selçuk Tepeli İle Ana Haber

Reyting sonuçları açıklandı! 27 Mart 2025 hangi yapım birinci oldu? İşte, Total ve AB verileri!

27 MART 2025 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

1 Hudutsuz Sevda

2 Esra Erol'da ATV

3 Survivor

Reyting sonuçları açıklandı! 27 Mart 2025 hangi yapım birinci oldu? İşte, Total ve AB verileri!