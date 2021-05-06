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Haberler Yaşam Reyting sonuçları açıklandı! (5 Mayıs Çarşamba)Sadakatsiz, Kuruluş Osman dünün reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu?
Giriş Tarihi: 06.05.2021 09:10 Güncelleme Tarihi: 06.05.2021 10:40

açıklandı! (5 Mayıs Çarşamba), dünün sonuçlarına göre kim birinci oldu?

Çarşamba akşamı ekrana gelen tüm yapımlar için birincilik mücadelesi verdi. Her gün bir önceki günün sıralaması belli olurken dünün sıralaması merak ediliyor. Nefes kesen bir çekişmenin yaşandığı gecenin sonunda sadece bir yapım zirvenin sahibi oluyor. ATV ekranlarında yayınlanan her hafta birinci olurken total, ab ve abc1 sıralamada yer alan diğer yapımların durumu araştırılıyor. Yeni yayın döneminde birçok dizi ve yarışma programı ekrana gelirken günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen sıralama da fark ortaya koyuluyor. sonuçları açıklandı mı? 5 Mayıs Çarşamba , Kuruluş Osman dünün reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu?

Reyting sonuçları açıklanıyor! 5 Mayıs ÇarşambaSadakatsiz, Kuruluş Osman dünün reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu?

ile en çok izlenen yapım belli olurken sıralama merak ediliyor. 5 Mayıs Çarşamba akşamı Dün akşam Kanal D'de , ATV'de yeni bölümleriyle yayınlanırken Doğduğun Ev Kaderindir normal saatinden biraz geç başladı. Diziler yeni bölümleriyle yayınlanırken yarışma programları da Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen sıralama da farkını ortaya koymaya çalışıyor. İzledikleri yapımların birinci olmasını isteyenler dünün sıralamasını araştırıyor. Peki sonuçları açıklandı mı? 5 Mayıs Çarşamba Sadakatsiz, Kuruluş Osman dünün reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu?

Reyting sonuçları açıklanıyor! 5 Mayıs ÇarşambaSadakatsiz, Kuruluş Osman dünün reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Medya gündemini yakından takip edenler araştırmasına sabah saatlerinde başladı. , dizileri 5 Mayıs'ta sonuçlarının kazananı olmak için mücadele verdi. İşte ile 5 Mayıs 2021 Çarşamba reyting sonuçları birincisi…

5 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

Total izleyici grubunda birinciliği Kuruluş Osman, ikinciliği Sadakatsiz, üçüncülüğü Esra Erol'da aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Sadakatsiz, ikinci sırada Kuruluş Osman yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM
1 KURULUS OSMAN ATV
2 SADAKATSIZ KANAL D
3 ESRA EROL'DA ATV
4 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

28 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Total izleyici grubunda birinciliği Kuruluş Osman, ikinciliği Sadakatsiz, üçüncülüğü Esra Erol'da aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Sadakatsiz, ikinci sırada Kuruluş Osman yer aldı.

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Reyting sonuçları açıklanıyor! 5 Mayıs ÇarşambaSadakatsiz, Kuruluş Osman dünün reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu?
TOTAL İLK 10 PROGRAM
1 KURULUS OSMAN ATV
2 SADAKATSIZ KANAL D
3 ESRA EROL'DA ATV
4 KURULUS OSMAN (OZET) ATV
5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
6 HAVA DURUMU ATV
7 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV
8 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D
9 HAVA DURUMU KANAL D
10 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
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