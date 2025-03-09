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Haberler Yaşam Reyting sonuçları açıklandı! 8 Mart Cumartesi Total ve AB verileriyle en çok izlenenler sıralaması...
Giriş Tarihi: 09.03.2025 13:06 Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 13:07

Reyting sonuçları açıklandı! 8 Mart Cumartesi Total ve AB verileriyle en çok izlenenler sıralaması...

8 Mart reyting sonuçları, izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. İzledikleri yapımların performansını öğrenen izleyiciler, reyting oranlarını Total, AB ve ABC listeleri üzerinden takip ediyor. Dün akşam pek çok dizi, yarışma ve gündüz programı ekranlardaydı. ATV'de Can Borcu, Kanal D'de Piyasa, TRT 1'de Gönül Dağı, TV8'de ise O Ses Türkiye yayınlandı. Peki, 8 Mart Cumartesi günü reyting sonuçları belli oldu mu? Hangi yapım zirveye yerleşti? İşte ayrıntılar!

Reyting sonuçları açıklandı! 8 Mart Cumartesi Total ve AB verileriyle en çok izlenenler sıralaması...

8 Mart Cumartesi akşamının reyting sonuçları, Total, AB kategorilerindeki izlenme oranlarıyla dikkat çekiyor. Akşam saatlerinde ekranlara gelen diziler, yarışmalar ve diğer programlar, izleyicilerle buluşurken, her kategoride en çok izlenen yapımlar belli oldu. Hangi programın birinci olduğunu öğrenmek isteyenler araştırmalarını sürdürüyor. Peki, günün en fazla izlenen yapımı hangisi oldu? Reyting sıralamaları belli oldu mu?

Reyting sonuçları açıklandı! 8 Mart Cumartesi Total ve AB verileriyle en çok izlenenler sıralaması...

8 MART CUMARTESİ REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLDU!

Dün akşam ATV'de Can Borcu, Kanal D'de Piyasa, TRT1'de Gönül Dağı ve TV8'de O Ses Türkiye yayınlandı. Sonuçlar belli oldu. İşte reyting sıralaması:

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Reyting sonuçları açıklandı! 8 Mart Cumartesi Total ve AB verileriyle en çok izlenenler sıralaması...

8 MART 2025 CUMARTESİ TOTAL REYTİNG LİSTESİ

Total'de 1. sırada TRT 1'de izleyici ile buluşan "Gönül Dağı" yer alırken 2. sırada ATV'de ekranlara gelen "Can Borcu", 3. sırada ise Kanal D'de yayınlanan "Piyasa" yer aldı.

Reyting sonuçları açıklandı! 8 Mart Cumartesi Total ve AB verileriyle en çok izlenenler sıralaması...

8 MART 2025 CUMARTESİ AB REYTİNG LİSTESİ

Total'de 1. sırada TRT 1'de izleyici ile buluşan "Gönül Dağı" yer alırken 2. sırada Piyasa, 3. sırada ise O Ses Türkiye yer aldı.

Reyting sonuçları açıklandı! 8 Mart Cumartesi Total ve AB verileriyle en çok izlenenler sıralaması...

8 MART 2025 CUMARTESİ ABC REYTİNG LİSTESİ

ABC'de 1. sırada TRT 1'de izleyici ile buluşan "Gönül Dağı" yer alırken 2. sırada ATV'de ekranlara gelen "Can Borcu", 3. sırada ise Kanal D'de yayınlanan "Piyasa" yer aldı.