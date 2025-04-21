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Haberler Yaşam REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! Hangi yapım birinci oldu? Kardelenler, Survivor, Teşkilat...
Giriş Tarihi: 21.04.2025 14:35 Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 14:36

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! Hangi yapım birinci oldu? Kardelenler, Survivor, Teşkilat...

Reyting sonuçları TİAK Televizyon İzleyici Araştırmaları Anonim Şirketi tarafından her gün düzenli olarak açıklanıyor. Prime time'da en çok tercih edilen yapımlar reyting sıralamasında zirveye yerleşiyor. 20 Nisan 2025 Pazar akşamı Kardelenler, Teşkilat, Survivor gibi birçok yapım ekrana geldi. Peki, Total ve AB verileriyle hangi yapım birinci oldu? İşte, dünün reyting sonuçları...

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! Hangi yapım birinci oldu? Kardelenler, Survivor, Teşkilat...

Dünün reyting sonuçları gündemde! Birçok dizi, film, yarışma programı ve daha birçok yapımın ekrana geldiği gecede en çok izlenen yapım reytinglerde birinci oluyor. TV izleyicileri takip ettikleri dizi, yarışma program gibi yapımların reyting sıralamasını merak ediyor. Peki, hangi yapım birinci oldu? İşte, detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! Hangi yapım birinci oldu? Kardelenler, Survivor, Teşkilat...

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Teşkilat, Kardelenler, Survivor gibi yapımların ekrana geldiği 20 Nisan 2025 Pazar günü Total ve AB verileriyle reyting sıralamaları belli oldu.

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REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! Hangi yapım birinci oldu? Kardelenler, Survivor, Teşkilat...

20 NİSAN 2025 PAZAR AB REYTİNG SIRALAMASI

1 Teşkilat TRT 1

2 Deha SHOW TV

3 Survivor TV8

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! Hangi yapım birinci oldu? Kardelenler, Survivor, Teşkilat...

20 NİSAN 2025 PAZAR TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

1 Teşkilat TRT 1

2 Survivor TV8

3 Teşkilat (Özet) TRT 1

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! Hangi yapım birinci oldu? Kardelenler, Survivor, Teşkilat...