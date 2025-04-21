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REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! Hangi yapım birinci oldu? Kardelenler, Survivor, Teşkilat...
Giriş Tarihi: 21.04.2025 14:35
Güncelleme Tarihi: 21.04.2025
14:36
REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! Hangi yapım birinci oldu? Kardelenler, Survivor, Teşkilat...
Reyting sonuçları TİAK Televizyon İzleyici Araştırmaları Anonim Şirketi tarafından her gün düzenli olarak açıklanıyor. Prime time'da en çok tercih edilen yapımlar reyting sıralamasında zirveye yerleşiyor. 20 Nisan 2025 Pazar akşamı Kardelenler, Teşkilat, Survivor gibi birçok yapım ekrana geldi. Peki, Total ve AB verileriyle hangi yapım birinci oldu? İşte, dünün reyting sonuçları...