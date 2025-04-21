REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! Hangi yapım birinci oldu? Kardelenler, Survivor, Teşkilat...

Dünün reyting sonuçları gündemde! Birçok dizi, film, yarışma programı ve daha birçok yapımın ekrana geldiği gecede en çok izlenen yapım reytinglerde birinci oluyor. TV izleyicileri takip ettikleri dizi, yarışma program gibi yapımların reyting sıralamasını merak ediyor. Peki, hangi yapım birinci oldu? İşte, detaylar...