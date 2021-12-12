Reyting sonuçları açıklandı mı? 11 Aralık dünün reyting sonuçları ile birinci kim oldu?

Cumartesi akşamı birbirinden güzel yapımlar reyting sonuçları için birincilik mücadelesi verdi. ATV'de Kardeşlerim, TRT1'de Gönül Dağı, Show TV'de Güldür Güldür Show yeni bölümleriyle yayınlanırken vatandaşlar 11 Aralık 2021 reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu sorusuna yanıt arıyor. Dünün reyting sıralaması ile birinci olan yapım her gün değişiyor. Geçen hafta Gönül Dağı zirvenin sahibi olurken dünün sıralaması bugün saat 10.30- 11.00 arasında belli olacak. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? 11 Aralık dünün reyting sonuçları ile birinci kim oldu? İşte tüm sonuçlar