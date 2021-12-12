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Haberler Yaşam Reyting sonuçları açıklandı mı? 11 Aralık dünün reyting sonuçları ile birinci kim oldu?
Giriş Tarihi: 12.12.2021 07:53 Güncelleme Tarihi: 12.12.2021 07:56

Reyting sonuçları açıklandı mı? 11 Aralık dünün reyting sonuçları ile birinci kim oldu?

Cumartesi akşamı birbirinden güzel yapımlar reyting sonuçları için birincilik mücadelesi verdi. ATV'de Kardeşlerim, TRT1'de Gönül Dağı, Show TV'de Güldür Güldür Show yeni bölümleriyle yayınlanırken vatandaşlar 11 Aralık 2021 reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu sorusuna yanıt arıyor. Dünün reyting sıralaması ile birinci olan yapım her gün değişiyor. Geçen hafta Gönül Dağı zirvenin sahibi olurken dünün sıralaması bugün saat 10.30- 11.00 arasında belli olacak. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? 11 Aralık dünün reyting sonuçları ile birinci kim oldu? İşte tüm sonuçlar

Reyting sonuçları açıklandı mı? 11 Aralık dünün reyting sonuçları ile birinci kim oldu?

Reyting sonuçları birincisi gün içerisinde merak ediliyor. Gönül Dağı, Kardeşlerim MasterChef Türkiye, Güldür Güldür gibi dizi ve programların yayınlandığı dünkü yayın akışı ile reyting sonuçları açıklandı mı sorusu araştırılıyor. Türk televizyonlarında önemli bir konu olan reyting dizilerin kaderini ortaya çıkarıyor. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? 11 Aralık 2021 dünün reyting sonuçları ile birinci kim oldu?

Reyting sonuçları açıklandı mı? 11 Aralık dünün reyting sonuçları ile birinci kim oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün reyting sonuçları ile 11 Aralık Cumartesi reyting sonuçları listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Reyting sonuçları açıklandı mı? 11 Aralık dünün reyting sonuçları ile birinci kim oldu?

GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

4 Aralık 2021 Cumartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

Total izleyici grubunda birinciliği Gönül Dağı, ikinciliği Kardeşlerim, üçüncülüğü ise Gönül Dağı Özet aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Kardeşlerim, üçüncü sırada ise Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

TOTAL İLK 5 SIRALAMA

GÖNÜL DAĞI

KARDEŞLERİM

GÖNÜL DAĞI- ÖZET

KARDEŞLERİM- ÖZET

GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU

AB İLK 5 SIRALAMA

GÖNÜL DAĞI

KARDEŞLERİM

GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU

GÖNÜL DAĞI- ÖZET

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW

SON DAKİKA