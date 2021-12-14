Reyting sonuçları açıklandı mı? 13 Aralık dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları için geri sayım sürüyor. Medyadaki gelişmeleri takip eden pek çok kişi, en çok hangi dizinin izlendiğini "Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu" sorusuyla inceliyor. Her gün yeni bölümleriyle ekrana gelen diziler ve yarışma programları birincilik için mücadele veriyor. Peki reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 13 Aralık reyting sonuçları