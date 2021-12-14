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Haberler Yaşam Reyting sonuçları açıklandı mı? 13 Aralık dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?
Giriş Tarihi: 14.12.2021 07:06 Güncelleme Tarihi: 14.12.2021 07:20

Reyting sonuçları açıklandı mı? 13 Aralık dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Pazartesi akşamı ekrana gelen yapımlar reyting sonuçları için birincilik mücadelesi verdi. Her gün bir önceki günün sıralaması belli olurken dünün Total, AB, ABC1 sıralaması merak ediliyor. 13 Aralık Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt aranırken ATV'de Kalp Yarası, TRT1'de Alparslan Büyük Selçuklu, Show TV'de Üç Kuruş birincilik için kapıştı. Geçen hafta birinciliği Alparslan Büyük Selçuklu almıştı. Peki 13 Aralık 2021 Pazartesi Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte reyting sonuç sıralamaları

Reyting sonuçları açıklandı mı? 13 Aralık dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları için geri sayım sürüyor. Medyadaki gelişmeleri takip eden pek çok kişi, en çok hangi dizinin izlendiğini "Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu" sorusuyla inceliyor. Her gün yeni bölümleriyle ekrana gelen diziler ve yarışma programları birincilik için mücadele veriyor. Peki reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 13 Aralık reyting sonuçları

Reyting sonuçları açıklandı mı? 13 Aralık dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?

13 ARALIK PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANIYOR!

13 Aralık Pazartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz belli olmadı. Açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.

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Reyting sonuçları açıklandı mı? 13 Aralık dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?

GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

6 Aralık 2021 Pazartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

Total izleyici grubunda birinciliği Alparslan Büyük Selçuklu, ikinciliği Esra Erol'da, üçüncülüğü ise Yasak Elma aldı.

Reyting sonuçları açıklandı mı? 13 Aralık dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?

AB Grubunda ise birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Yasak Elma, üçüncü sırada ise MasterChef Türkiye yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Yasak Elma aldı.

Reyting sonuçları açıklandı mı? 13 Aralık dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?
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