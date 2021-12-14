Reyting sonuçları açıklandı mı? 13 Aralık dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Pazartesi akşamı ekrana gelen yapımlar reyting sonuçları için birincilik mücadelesi verdi. Her gün bir önceki günün sıralaması belli olurken dünün Total, AB, ABC1 sıralaması merak ediliyor. 13 Aralık Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt aranırken ATV'de Kalp Yarası, TRT1'de Alparslan Büyük Selçuklu, Show TV'de Üç Kuruş birincilik için kapıştı. Geçen hafta birinciliği Alparslan Büyük Selçuklu almıştı. Peki 13 Aralık 2021 Pazartesi Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte reyting sonuç sıralamaları