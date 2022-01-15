Reyting sonuçları açıklandı mı? 14 Ocak Cuma reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte dünkü sıralamada birinci olan yapım!

Reyting sonuçları açıklandı mı sorusu sabah saatlerinde dünkü yapımların izlenme oranını merak edenler tarafından araştırılıyor. Ekranlarda Cuma akşamları izleyiciyle buluşan bazı diziler bu hafta da yılbaşı tatili dolayısıyla yayınlanmadı. Öte yandan Kim Milyoner Olmak İster, MasterChef Türkiye, Aziz, Arka Sokaklar, Kıbrıs Zafere Doğru gibi yapımlar ve filmler izleyiciyle buluştu. Peki, 14 Ocak Cuma reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte dünkü sıralamada birinci olan yapım ve programların izlenme oranı!