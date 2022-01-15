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Haberler Yaşam Reyting sonuçları açıklandı mı? 14 Ocak Cuma reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte dünkü sıralamada birinci olan yapım!
Giriş Tarihi: 15.01.2022 07:39 Güncelleme Tarihi: 15.01.2022 07:39

Reyting sonuçları açıklandı mı? 14 Ocak Cuma reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte dünkü sıralamada birinci olan yapım!

Reyting sonuçları açıklandı mı sorusu sabah saatlerinde dünkü yapımların izlenme oranını merak edenler tarafından araştırılıyor. Ekranlarda Cuma akşamları izleyiciyle buluşan bazı diziler bu hafta da yılbaşı tatili dolayısıyla yayınlanmadı. Öte yandan Kim Milyoner Olmak İster, MasterChef Türkiye, Aziz, Arka Sokaklar, Kıbrıs Zafere Doğru gibi yapımlar ve filmler izleyiciyle buluştu. Peki, 14 Ocak Cuma reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte dünkü sıralamada birinci olan yapım ve programların izlenme oranı!

Reyting sonuçları açıklandı mı? 14 Ocak Cuma reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte dünkü sıralamada birinci olan yapım!

Televizyon izleyicileri her gün bir önceki günün reyting sonuçları için internette araştırma yapıyor. Her sabah saat 10:30'da açıklanan sonuçlar için, Reyting sonuçları açıklandı mı sorusu yanıt arıyor. 14 Ocak Cuma reyting sonuçları birincisi kim oldu, hangi yapım birinci? İşte dünkü sıralama ve dünün birinci olan yapımı!

Reyting sonuçları açıklandı mı? 14 Ocak Cuma reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte dünkü sıralamada birinci olan yapım!

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 14 OCAK CUMA

14 Ocak Cuma reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sıralama belli olduğunda detaylar haberimizde yer alacak.

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Reyting sonuçları açıklandı mı? 14 Ocak Cuma reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte dünkü sıralamada birinci olan yapım!
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Reyting sonuçları açıklandı mı? 14 Ocak Cuma reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte dünkü sıralamada birinci olan yapım!

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

7 Ocak 2022 Cuma günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

Reyting sonuçları açıklandı mı? 14 Ocak Cuma reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte dünkü sıralamada birinci olan yapım!

Total izleyici grubunda birinciliği Esra Erol'da, ikinciliği Masterchef Türkiye, üçüncülüğü ise Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Masterchef Türkiye, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada ise Recep İvedik 4 (T.S) yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Masterchef Türkiye, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada ise Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

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