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Haberler Yaşam Reyting sonuçları açıklandı mı? 16 Ocak dünün reyting sonuçları Yargı, Teşkilat, Survivor kim birinci oldu?
Giriş Tarihi: 17.01.2022 06:19 Güncelleme Tarihi: 17.01.2022 06:19

Reyting sonuçları açıklandı mı? 16 Ocak dünün reyting sonuçları Yargı, Teşkilat, Survivor kim birinci oldu?

Hafta sonu televizyon ekranlarında yayınlanan yapımlar reyting sonuçları için birincilik mücadelesi verdi. Her gün bir yapım zirvenin sahibi olurken dünün birincisi merak konusu oldu. Pazar günlerinin dikkat çeken yapımlarından Yargı ve Teşkilat yeni bölümleriyle ekranlardaki yerini almıştı. Survivor All Star yeni sezona hızlı giriş yaptı. İzleyiciler 16 Ocak dünün reyting sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt aranıyor. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? 16 Ocak dünün reyting sonuçları Yargı, Teşkilat, Survivor kim birinci oldu? İşte birinci olan yapım…

Reyting sonuçları açıklandı mı? 16 Ocak dünün reyting sonuçları Yargı, Teşkilat, Survivor kim birinci oldu?

Reyting sonuçları açıklanıyor… Dün akşam ekrana gelen yapımlar reyting sonuçları için mücadele verdi. Geçen haftanın Total izleyici grubunda birinciliği Yargı, ikinciliği Teşkilat almıştı. İzledikleri yapımların birinci çıkmasını isteyen vatandaşlar 16 Ocak 2022 dünün reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt arıyor. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? 16 Ocak dünün reyting sonuçları Yargı, Teşkilat, Survivor kim birinci oldu? İşte yanıtı…

Reyting sonuçları açıklandı mı? 16 Ocak dünün reyting sonuçları Yargı, Teşkilat, Survivor kim birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 16 OCAK 2022

Pazar gününe ait reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 16 Ocak 2022 reyting sonuçları ile dünün reyting sonuçları birincisi açıklanınca haberimizdeki yerini alacaktır.

GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

Geçen hafta Total izleyici grubunda birinciliği Yargı, ikinciliği Teşkilat aldı. AB Grubunda ise birinci sırada Yargı, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada ise Yargı (ÖZET) yer aldı.

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Reyting sonuçları açıklandı mı? 16 Ocak dünün reyting sonuçları Yargı, Teşkilat, Survivor kim birinci oldu?

ATV YAYIN AKIŞI

12.50 Destan

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

KANAL D YAYIN AKIŞI

12:00 Arda ile Omuz Omuza

14:00 Sadakatsiz

16:15 Yargı

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yargı

TRT 1 YAYIN AKIŞI

14:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı

17:15 Tozkoparan İskender

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Teşkilat

Reyting sonuçları açıklandı mı? 16 Ocak dünün reyting sonuçları Yargı, Teşkilat, Survivor kim birinci oldu?

TV8 YAYIN AKIŞI

12:30 Kırmızı Oda

15:45 O Ses Türkiye

20.00 Survivor All Star

STAR TV YAYIN AKIŞI

14:00 Boşver Arkadaş

16:00 Kaderimin Oyunu

18:45 Star Haber

20:00 İbo SHOW

Reyting sonuçları açıklandı mı? 16 Ocak dünün reyting sonuçları Yargı, Teşkilat, Survivor kim birinci oldu?
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