Hafta sonu televizyon ekranlarında yayınlanan yapımlar reyting sonuçları için birincilik mücadelesi verdi. Her gün bir yapım zirvenin sahibi olurken dünün birincisi merak konusu oldu. Pazar günlerinin dikkat çeken yapımlarından Yargı ve Teşkilat yeni bölümleriyle ekranlardaki yerini almıştı. Survivor All Star yeni sezona hızlı giriş yaptı. İzleyiciler 16 Ocak dünün reyting sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt aranıyor. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? 16 Ocak dünün reyting sonuçları Yargı, Teşkilat, Survivor kim birinci oldu? İşte birinci olan yapım…