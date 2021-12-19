Reyting sonuçları açıklandı mı? 18 Aralık dünün reyting sonuçları ile Kardeşlerim, Gönül Dağı kim birinci oldu?

Cumartesi akşamı ekrana gelen tüm yapımlar reyting sonuçları için birincilik mücadelesi verdi. Her gün bir önceki günün sıralaması belli olurken dünün Total, AB, ABC1 sıralaması merak ediliyor. Geçen hafta Gönül Dağı birinci, Kardeşlerim ikinci olmuştu. Televizyon ekranlarında izledikleri yapımların birinci olmasını isteyenler 18 Aralık 2021 Cumartesi reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? 18 Aralık dünün reyting sonuçları ile Kardeşlerim, Gönül Dağı kim birinci oldu? İşte tüm sıralama…