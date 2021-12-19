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Haberler Yaşam Reyting sonuçları açıklandı mı? 18 Aralık dünün reyting sonuçları ile Kardeşlerim, Gönül Dağı kim birinci oldu?
Giriş Tarihi: 19.12.2021 09:43 Güncelleme Tarihi: 19.12.2021 09:43

Reyting sonuçları açıklandı mı? 18 Aralık dünün reyting sonuçları ile Kardeşlerim, Gönül Dağı kim birinci oldu?

Cumartesi akşamı ekrana gelen tüm yapımlar reyting sonuçları için birincilik mücadelesi verdi. Her gün bir önceki günün sıralaması belli olurken dünün Total, AB, ABC1 sıralaması merak ediliyor. Geçen hafta Gönül Dağı birinci, Kardeşlerim ikinci olmuştu. Televizyon ekranlarında izledikleri yapımların birinci olmasını isteyenler 18 Aralık 2021 Cumartesi reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? 18 Aralık dünün reyting sonuçları ile Kardeşlerim, Gönül Dağı kim birinci oldu? İşte tüm sıralama…

Reyting sonuçları açıklandı mı? 18 Aralık dünün reyting sonuçları ile Kardeşlerim, Gönül Dağı kim birinci oldu?

Reyting sonuçları birincisi sabah saatleri itibariyle milyonların gündemine geliyor. 18 Aralık Cumartesi akşamı TRT1'de Gönül Dağı, ATV'de Kardeşlerim yeni bölümüyle yayınlandı. 18 Aralık Cumartesi akşamı ekranlarda yer alan dizi, film ve yarışma programları arasında sıralama ve birinci bugün saat 10.30- 11.00 arasında belli olacak. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? 18 Aralık dünün reyting sonuçları ile Kardeşlerim, Gönül Dağı kim birinci oldu?

Reyting sonuçları açıklandı mı? 18 Aralık dünün reyting sonuçları ile Kardeşlerim, Gönül Dağı kim birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI 18 ARALIK 2021 CUMARTESİ

Reyting sonuçları birincisi ve sıralaması henüz belli olmadı. Dünün reyting sonuçları ve 18 Aralık reyting sonuçları birincisi açıklanınca haberimizdeki yerini alacaktır…

GEÇEN HAFTA SONU REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

11 Aralık 2021 Cumartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

Total izleyici grubunda birinciliği Gönül Dağı, ikinciliği Kardeşlerim, üçüncülüğü ise Gönül Dağı (ÖZET) aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Gönül Dağı (ÖZET), üçüncü sırada ise Kardeşlerim yer aldı.

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Reyting sonuçları açıklandı mı? 18 Aralık dünün reyting sonuçları ile Kardeşlerim, Gönül Dağı kim birinci oldu?

TOTAL İLK 5

GÖNÜL DAĞI

KARDEŞLERİM

GÖNÜL DAĞI ÖZET

KARDEŞLERİM ÖZET

GÜLBİN TOSUN FOX ANA HABER

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