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Dünün reyting sonuçları açıklandı! 19 Mart 2022 Cumartesi dünün reyting sonuçları ile Gönül Dağı, Kardeşlerim ve birinci olan yapım
Giriş Tarihi: 20.03.2022 10:16
Güncelleme Tarihi: 20.03.2022
10:16
Dünün reyting sonuçları açıklandı! 19 Mart 2022 Cumartesi dünün reyting sonuçları ile Gönül Dağı, Kardeşlerim ve birinci olan yapım
Cumartesi ekranlara gelen dizi ve programlar reyting sıralamasında birinci sırada yer almak için yarıştı. Her gün bir önceki günün reyting sonuçları belli olurken Gönül Dağı ve Kardeşlerim gibi fenomen dizilerden sadece biri sıralamada birinci olacak. Geçtiğimiz hafta cumartesi birincilik koltuğuna Gönül Dağı otururken ikinciliği Kardeşlerim aldı. Peki, 19 Mart Cumartesi reyting sonuçları açıklandı mı, dünün reyting birincisi kim oldu? İşte dünün reyting sonuçları...