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Giriş Tarihi: 20.03.2022 10:16 Güncelleme Tarihi: 20.03.2022 10:16

Dünün reyting sonuçları açıklandı! 19 Mart 2022 Cumartesi dünün reyting sonuçları ile Gönül Dağı, Kardeşlerim ve birinci olan yapım

Cumartesi ekranlara gelen dizi ve programlar reyting sıralamasında birinci sırada yer almak için yarıştı. Her gün bir önceki günün reyting sonuçları belli olurken Gönül Dağı ve Kardeşlerim gibi fenomen dizilerden sadece biri sıralamada birinci olacak. Geçtiğimiz hafta cumartesi birincilik koltuğuna Gönül Dağı otururken ikinciliği Kardeşlerim aldı. Peki, 19 Mart Cumartesi reyting sonuçları açıklandı mı, dünün reyting birincisi kim oldu? İşte dünün reyting sonuçları...

Dünün reyting sonuçları açıklandı! 19 Mart 2022 Cumartesi dünün reyting sonuçları ile Gönül Dağı, Kardeşlerim ve birinci olan yapım

Seyircilerin yakından takip ettiği medya gündemi ve reyting sıralaması, her gün sabah saatlerinde yanıt buluyor. Reyting kurbanı olan birçok dizinin ardından sonuçları takip etmek oldukça önemli bir nokta. Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle ekranda olan Gönül Dağı, Kardeşlerim ve Survivor arasından hangi yapımın birinciliği aldığı araştırılıyor. Peki, 19 Mart dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte reyting sıralaması ve birincisi...

Dünün reyting sonuçları açıklandı! 19 Mart 2022 Cumartesi dünün reyting sonuçları ile Gönül Dağı, Kardeşlerim ve birinci olan yapım

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! 19 MART 2022

19 Mart 2022 Cumartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

Total izleyici grubunda birinciliği Gönül Dağı, ikinciliği Kardeşlerim, üçüncülüğü Survivor All Star aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Kardeşlerim yer aldı.

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Dünün reyting sonuçları açıklandı! 19 Mart 2022 Cumartesi dünün reyting sonuçları ile Gönül Dağı, Kardeşlerim ve birinci olan yapım

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SIRALAMASI

Total:

Gönül Dağı

Kardeşlerim

Survivor All Star

Dünün reyting sonuçları açıklandı! 19 Mart 2022 Cumartesi dünün reyting sonuçları ile Gönül Dağı, Kardeşlerim ve birinci olan yapım
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