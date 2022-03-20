Dünün reyting sonuçları açıklandı! 19 Mart 2022 Cumartesi dünün reyting sonuçları ile Gönül Dağı, Kardeşlerim ve birinci olan yapım

Seyircilerin yakından takip ettiği medya gündemi ve reyting sıralaması, her gün sabah saatlerinde yanıt buluyor. Reyting kurbanı olan birçok dizinin ardından sonuçları takip etmek oldukça önemli bir nokta. Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle ekranda olan Gönül Dağı, Kardeşlerim ve Survivor arasından hangi yapımın birinciliği aldığı araştırılıyor. Peki, 19 Mart dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte reyting sıralaması ve birincisi...