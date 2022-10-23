Reyting sonuçları açıklandı mı? 22 Ekim Cumartesi Reyting sonuçlarında hangi yapım birinci oldu? Gönül Dağı, Kardeşlerim...

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor. İzledikleri yapımların reytinglerdeki başarısını görmek isteyen izleyiciler, ''Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı? 22 Ekim Cumartesi Reyting sonuçlarında hangi yapım birinci oldu? İşte detaylar;