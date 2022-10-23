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Reyting sonuçları açıklandı mı? 22 Ekim Cumartesi Reyting sonuçlarında hangi yapım birinci oldu? Gönül Dağı, Kardeşlerim...
Giriş Tarihi: 23.10.2022 07:24
Güncelleme Tarihi: 23.10.2022
07:24
Reyting sonuçları açıklandı mı? 22 Ekim Cumartesi Reyting sonuçlarında hangi yapım birinci oldu? Gönül Dağı, Kardeşlerim...
Televizyon ekranlarında pek çok yapım, kendi günlerinde reyting sıralamasında birinci olmak için kıyasıya mücadele veriyor. Dün akşam yayınlanan dizi, film ve programlar arasında en çok izlenme oranına sahip olan yapımlar AB ve TOTAL sıralaması ile birlikte paylaışıyor. Bu noktada, Reyting sonuçları açıklandı mı? 22 Ekim Cumartesi Reyting sonuçlarında hangi yapım birinci oldu soruları izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte ABC, AB ve TOTAL sıralaması ile 22 Ekim 2022 Cumartesi reyting sonuçları...