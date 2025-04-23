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REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLDU! İşte, dünün en çok izlenen yapımı...
Giriş Tarihi: 23.04.2025 10:47
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025
10:48
REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLDU! İşte, dünün en çok izlenen yapımı...
22 Nisan 2025 tarihine ait reyting sonuçları açıkandı. Ekran başındaki izleyicilerin tercihini yansıtan listede, Total ve AB gruplarında zirveye yerleşen yapımlar belli oldu. Diziler, yarışmalar ve haber bültenleri arasında kıyasıya rekabet yaşanırken, en çok izlenen yapım hangisi oldu? İşte, 22 Nisan 2025 reyting sonuçları...