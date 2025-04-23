Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLDU! İşte, dünün en çok izlenen yapımı...
Giriş Tarihi: 23.04.2025 10:47 Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 10:48

REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLDU! İşte, dünün en çok izlenen yapımı...

22 Nisan 2025 tarihine ait reyting sonuçları açıkandı. Ekran başındaki izleyicilerin tercihini yansıtan listede, Total ve AB gruplarında zirveye yerleşen yapımlar belli oldu. Diziler, yarışmalar ve haber bültenleri arasında kıyasıya rekabet yaşanırken, en çok izlenen yapım hangisi oldu? İşte, 22 Nisan 2025 reyting sonuçları...

REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLDU! İşte, dünün en çok izlenen yapımı...

Televizyon dünyasının merakla takip edilen reyting listesi, 22 Nisan 2025 Salı günü için belli oldu. Total ve AB kategorilerinde en çok izlenen programlar sıralanırken, günün birincisi belli oldu. İzleyiciler, hangi yapımın zirvede yer aldığını ve sıralamadaki değişiklikleri araştırıyor. Peki, hangi yapım birinci oldu? İşte, dünün Total ve AB sıralaması...

REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLDU! İşte, dünün en çok izlenen yapımı...

REYTİNG SONUÇLARI 22 NİSAN 2025

Her Salı günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor. 22 Nisan 2025 reyting sonuçları açıklandı.

Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLDU! İşte, dünün en çok izlenen yapımı...

22 NİSAN 2025 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

1. TÜMOSAN Konyaspor - Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası Karşılaşması – ATV

2. Esra Erol'da – ATV

3. Kral Kaybederse – Star TV

REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLDU! İşte, dünün en çok izlenen yapımı...

22 NİSAN 2025 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI

1. TÜMOSAN Konyaspor - Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası Karşılaşması – ATV

2. Bahar – Show TV

3. Kral Kaybederse – Star TV

REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLDU! İşte, dünün en çok izlenen yapımı...