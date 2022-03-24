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Haberler Yaşam REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? 23 Mart Çarşamba dünün reyting sonuçları sıralaması: Oğlum, Sadakatsiz, Kuruluş Osman hangi yapım birinci oldu?
Giriş Tarihi: 24.03.2022 08:32 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022 08:32

REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? 23 Mart Çarşamba dünün reyting sonuçları sıralaması: Oğlum, Sadakatsiz, Kuruluş Osman hangi yapım birinci oldu?

Çarşamba günleri ekrana gelen diziler ve programlar reyting sıralamasında birinciliğe oturmak için mücadele etti. Seyirciler sevdikleri yapımların reyting kurbanı olmaması için her gün reyting sıralamasını ve medya gündemini yakından takip ediyor. Dizilerin izlenme oranlarıyla ölçülen dünün reyting sonuçları da araştırılmaya başlandı. Sadakatsiz ve Kuruluş Osman gibi reyting rekortmeni diziler dün akşam yeni bölümleriyle seyirci karşısındaydı. Peki, 23 Mart çarşamba reyting sıralamasında kim birinci oldu, reyting sonuçları açıklandı mı? İşte dünün reyting sıralaması

REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? 23 Mart Çarşamba dünün reyting sonuçları sıralaması: Oğlum, Sadakatsiz, Kuruluş Osman hangi yapım birinci oldu?

Reyting kurbanı birçok dizinin ardından diziseverler de takip ettikleri dizilerin reyting sonuçlarını her gün araştırmaya başladı. Çarşamba günleri yeni bölümleriyle ekranlara gelen Oğlum, Sadakatsiz ve Kuruluş Osman gibi geniş bir izleyici kitlesine sahip dizilerin reyting sonuçları merak ediliyor. Her gün bir önceki günün reyting sıralaması açıklanıyor. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı, Kuruluş Osman reyting sonuçları ne, Sadakatsiz reyting sonuçları ne, 23 Mart Çarşamba reyting sonuçları birincisi kim? İşte dünün reyting sonuçları ve birinci olan yapım…

REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? 23 Mart Çarşamba dünün reyting sonuçları sıralaması: Oğlum, Sadakatsiz, Kuruluş Osman hangi yapım birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 23 MART ÇARŞAMBA

Her gün sabah saatlerinde belli olan reyting sonuçları henüz belli olmadı. Günlük olarak yayımlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçları açıklandığında haberimizde olacak.

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REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? 23 Mart Çarşamba dünün reyting sonuçları sıralaması: Oğlum, Sadakatsiz, Kuruluş Osman hangi yapım birinci oldu?

GEÇEN HAFTA ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI

Total izleyici grubunda birinciliği ATV Kuruluş Osman, ikinciliği Survivor All Star, üçüncülüğü ise Sadakatsiz aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada ATV Kuruluş Osman, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Sadakatsiz yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada ATV Kuruluş Osman, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? 23 Mart Çarşamba dünün reyting sonuçları sıralaması: Oğlum, Sadakatsiz, Kuruluş Osman hangi yapım birinci oldu?
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