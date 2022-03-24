REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? 23 Mart Çarşamba dünün reyting sonuçları sıralaması: Oğlum, Sadakatsiz, Kuruluş Osman hangi yapım birinci oldu?

Reyting kurbanı birçok dizinin ardından diziseverler de takip ettikleri dizilerin reyting sonuçlarını her gün araştırmaya başladı. Çarşamba günleri yeni bölümleriyle ekranlara gelen Oğlum, Sadakatsiz ve Kuruluş Osman gibi geniş bir izleyici kitlesine sahip dizilerin reyting sonuçları merak ediliyor. Her gün bir önceki günün reyting sıralaması açıklanıyor. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı, Kuruluş Osman reyting sonuçları ne, Sadakatsiz reyting sonuçları ne, 23 Mart Çarşamba reyting sonuçları birincisi kim? İşte dünün reyting sonuçları ve birinci olan yapım…