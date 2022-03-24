REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? 23 Mart Çarşamba dünün reyting sonuçları sıralaması: Oğlum, Sadakatsiz, Kuruluş Osman hangi yapım birinci oldu?

Çarşamba günleri ekrana gelen diziler ve programlar reyting sıralamasında birinciliğe oturmak için mücadele etti. Seyirciler sevdikleri yapımların reyting kurbanı olmaması için her gün reyting sıralamasını ve medya gündemini yakından takip ediyor. Dizilerin izlenme oranlarıyla ölçülen dünün reyting sonuçları da araştırılmaya başlandı. Sadakatsiz ve Kuruluş Osman gibi reyting rekortmeni diziler dün akşam yeni bölümleriyle seyirci karşısındaydı. Peki, 23 Mart çarşamba reyting sıralamasında kim birinci oldu, reyting sonuçları açıklandı mı? İşte dünün reyting sıralaması…