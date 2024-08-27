Giriş Tarihi: 27.08.2024 07:57
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024
07:57
Reyting sonuçları açıklandı mı? 26 Ağustos 2024 Pazartesi günü zirvenin sahibi kim oldu?
Dün yayınlanan yapımlar arasında zirveye kimin yerleştiği medya gündemini yakından takip eden izleyiciler tarafından merak ediliyor. 26 Ağustos 2024 Pazartesi günü seyirci ile buluşan dizi, film, haber bültenleri ve programların reyting savaşı nefesleri kesti. Peki, dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri oldu? İşte reyting sonuçları 26 Ağustos 2024 ve tüm detaylar...