Reyting sonuçları açıklandı mı? 26 Ağustos 2024 Pazartesi günü zirvenin sahibi kim oldu?

Reyting sonuçları 26 Ağustos 2024 ile dün yayınlanan yerli ve yabancı film, dizi ve programlar arasındaki kıyasıya birincilik mücadelesini kimin kazandığı belli oluyor. Gündüz ve gece kuşağında yer alan birbirinden iddialı yapımların birincilik mücadelesi ekranlara yansıdı. Peki, 26 Ağustos 2024 Pazartesi reyting birincisi kim oldu, hangi yapım? İşte detaylar...