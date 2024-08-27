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Giriş Tarihi: 27.08.2024 07:57 Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 07:57

Reyting sonuçları açıklandı mı? 26 Ağustos 2024 Pazartesi günü zirvenin sahibi kim oldu?

Dün yayınlanan yapımlar arasında zirveye kimin yerleştiği medya gündemini yakından takip eden izleyiciler tarafından merak ediliyor. 26 Ağustos 2024 Pazartesi günü seyirci ile buluşan dizi, film, haber bültenleri ve programların reyting savaşı nefesleri kesti. Peki, dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri oldu? İşte reyting sonuçları 26 Ağustos 2024 ve tüm detaylar...

Reyting sonuçları açıklandı mı? 26 Ağustos 2024 Pazartesi günü zirvenin sahibi kim oldu?

Reyting sonuçları 26 Ağustos 2024 ile dün yayınlanan yerli ve yabancı film, dizi ve programlar arasındaki kıyasıya birincilik mücadelesini kimin kazandığı belli oluyor. Gündüz ve gece kuşağında yer alan birbirinden iddialı yapımların birincilik mücadelesi ekranlara yansıdı. Peki, 26 Ağustos 2024 Pazartesi reyting birincisi kim oldu, hangi yapım? İşte detaylar...

Reyting sonuçları açıklandı mı? 26 Ağustos 2024 Pazartesi günü zirvenin sahibi kim oldu?

26 AĞUSTOS PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan zirve yarışını hangisinin kazandığı merak ediliyor.

İşte 26 Ağustos reyting sonuçları;

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Reyting sonuçları açıklandı mı? 26 Ağustos 2024 Pazartesi günü zirvenin sahibi kim oldu?

26 AĞUSTOS PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI

26 Ağustos tarihinde ekranlara gelen yapımların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Açıklandığında haberimize eklenecektir.

Reyting sonuçları açıklandı mı? 26 Ağustos 2024 Pazartesi günü zirvenin sahibi kim oldu?
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