Reyting sonuçları ile birinci gelen yapım sabah saatleri itibariyle merak konusu oldu. Dizilerdeki sıralamalara haber bültenleri ve diğer programlar da eşlik ediyor. Her gün bir önceki günün sıralaması belli olurken dünün Total, AB, ABC1 sıralaması her şeyi değiştirebilir. Geçen hafta Camdaki Kız birinci olurken, ikinciliği Bir Zamanlar Çukurova, üçüncülüğü ise Esra Erol'da aldı. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? 25 Kasım dünün reyting sonuçları ile kim birinci oldu? İşte yanıtı…