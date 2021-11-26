Reyting sonuçları açıklandı mı? 25 Kasım dünün reyting sonuçları ile kim birinci oldu?

Medya gündemini yakından takip edenler reyting sonuçları birincisini merak ediyor. Perşembe günleri ekranlara Bir Zamanlar Çukurova, Camdaki Kız, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı gibi diziler ekranlara geliyor. Dizilerin yakın takipçisi olan vatandaşlar arama motoru üzerinden 'Reyting sonuçları açıklandı mı' sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, 25 Kasım 2021 reyting sıralamasında kim birinci oldu? Sabah.com.tr olarak her gün olduğu gibi bugün de bu sorunun yanıtını sizler için hazırladık. İşte tüm sıralama…