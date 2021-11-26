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Haberler Yaşam Reyting sonuçları açıklandı mı? 25 Kasım dünün reyting sonuçları ile kim birinci oldu?
Giriş Tarihi: 26.11.2021 07:29 Güncelleme Tarihi: 26.11.2021 07:29

Reyting sonuçları açıklandı mı? 25 Kasım dünün reyting sonuçları ile kim birinci oldu?

Medya gündemini yakından takip edenler reyting sonuçları birincisini merak ediyor. Perşembe günleri ekranlara Bir Zamanlar Çukurova, Camdaki Kız, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı gibi diziler ekranlara geliyor. Dizilerin yakın takipçisi olan vatandaşlar arama motoru üzerinden 'Reyting sonuçları açıklandı mı' sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, 25 Kasım 2021 reyting sıralamasında kim birinci oldu? Sabah.com.tr olarak her gün olduğu gibi bugün de bu sorunun yanıtını sizler için hazırladık. İşte tüm sıralama…

Reyting sonuçları açıklandı mı? 25 Kasım dünün reyting sonuçları ile kim birinci oldu?

Reyting sonuçları ile birinci gelen yapım sabah saatleri itibariyle merak konusu oldu. Dizilerdeki sıralamalara haber bültenleri ve diğer programlar da eşlik ediyor. Her gün bir önceki günün sıralaması belli olurken dünün Total, AB, ABC1 sıralaması her şeyi değiştirebilir. Geçen hafta Camdaki Kız birinci olurken, ikinciliği Bir Zamanlar Çukurova, üçüncülüğü ise Esra Erol'da aldı. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? 25 Kasım dünün reyting sonuçları ile kim birinci oldu? İşte yanıtı…

Reyting sonuçları açıklandı mı? 25 Kasım dünün reyting sonuçları ile kim birinci oldu?

25 KASIM PERŞEMBE PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI

25 Kasım tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklanmadı. Açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.

GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

18 Kasım 2021 Perşembe günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

Total izleyici grubunda birinciliği Camdaki Kız, ikinciliği Bir Zamanlar Çukurova, üçüncülüğü ise Esra Erol'da aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada ise Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yer aldı.

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Reyting sonuçları açıklandı mı? 25 Kasım dünün reyting sonuçları ile kim birinci oldu?

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

1. Camdaki Kız KANAL D

2. Bir Zamanlar Çukurova ATV

3. Esra Erol'da ATV

4. Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber FOX TV

5. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı TRT 1

6. Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV

7. Bir Zamanlar Çukurova (ÖZET) ATV

8. Camdaki Kız (ÖZET) KANAL D

9. ATV Ana Haber ATV

10. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (ÖZET) TRT 1

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