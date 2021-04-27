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Haberler Yaşam Reyting sonuçları açıklandı mı? 26 Nisan Çukur, Kağıt Ev, Uyanış Büyük Selçuklu dünün reyting sonuçları sıralamasında kim birinci oldu?
Giriş Tarihi: 27.04.2021 08:53 Güncelleme Tarihi: 27.04.2021 09:43

açıklandı mı? 26 Nisan , , sıralamasında kim birinci oldu?

Pazartesi akşamı yayınlanan yapımlar için birincilik mücadelesi verdi. Kanalların farklı yayın akışlarında yayınlanan programlar total, abi abc1 sıralama da yer almak için kapışırken izleyiciler kendi izledikleri yapımın birinci olmasını istiyor. Her gün bir önceki günün sıralaması belli olurken dünün reyting sonuç sıralaması merak ediliyor. Geçen haftanın galibi olurken, Yasak Elma üçüncü, Maraşlı altıncı olmuştu. Şimdi ise gözler dünün birincisine çevrildi. Buna göre; mı? 26 Nisan Çukur, , reyting sonuçları sıralamasında kim birinci oldu? İşte 26 Nisan Pazartesi reyting sonuçları ile tüm sıralamalar!

Reyting sonuçları açıklandı mı? 26 Nisan Çukur, Kağıt Ev, Uyanış Büyük Selçuklu dünün reyting sonuçları sıralamasında kim birinci oldu?

ile en çok izlenen yapım merak ediliyor. Pazartesi akşamı birbirinden iddialı diziler, programlar, yarışma programları sıralamada yer almak için yarıştı. 26 Nisan akşamındaki yarışta , , ve Yasak Elma yer aldı. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama da belli oluyor. mı? 26 Nisan 2021 Çukur, Kağıt Ev, Uyanış Büyük Selçuklu reyting sonuçları sıralamasında kim birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Medya gündemini yakından takip edenler reyting sonuçları araştırması yapıyor. Sabah saatlerinden itibaren en çok izlenen yapım merak edilirken ve 26 Nisan reyting sonuçları şöyle;

Reyting sonuçları açıklandı mı? 26 Nisan Çukur, Kağıt Ev, Uyanış Büyük Selçuklu dünün reyting sonuçları sıralamasında kim birinci oldu?

henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

19 Nisan 2021 Pazartesi reyting sonuçları belli oldu. Total izleyici grubunda birinci , ikinci Esra Erol'da, üçüncü Yasak Elma, altıncı Maraşlı dizisinin oldu. AB Grubunda ise birinci sırada Çukur, üçüncü sırada Yasak Elma yer aldı.

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Reyting sonuçları açıklandı mı? 26 Nisan Çukur, Kağıt Ev, Uyanış Büyük Selçuklu dünün reyting sonuçları sıralamasında kim birinci oldu?

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 CUKUR SHOW TV

2 ESRA EROL'DA ATV

3 YASAK ELMA FOX

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 HAVA DURUMU ATV

6 MARASLI ATV

7 CUKUR (OZET) SHOW TV

8 SURVIVOR TV8

9 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

10 MARASLI (OZET) ATV

AB İLK 10 PROGRAM

1 CUKUR SHOW TV

2 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

3 YASAK ELMA FOX

4 MARASLI ATV

5 CUKUR (OZET) SHOW TV

6 ESRA EROL'DA ATV

7 SURVIVOR TV8

8 UYANIS BUYUK SELCUKLU (TKR) TRT 1

9 KAGIT EV STAR TV

10 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

Reyting sonuçları açıklandı mı? 26 Nisan Çukur, Kağıt Ev, Uyanış Büyük Selçuklu dünün reyting sonuçları sıralamasında kim birinci oldu?
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