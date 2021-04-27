Reyting sonuçları açıklandı mı? 26 Nisan Çukur, Kağıt Ev, Uyanış Büyük Selçuklu dünün reyting sonuçları sıralamasında kim birinci oldu?

Pazartesi akşamı yayınlanan yapımlar reyting sonuçları için birincilik mücadelesi verdi. Kanalların farklı yayın akışlarında yayınlanan programlar total, abi abc1 sıralama da yer almak için kapışırken izleyiciler kendi izledikleri yapımın birinci olmasını istiyor. Her gün bir önceki günün sıralaması belli olurken dünün reyting sonuç sıralaması merak ediliyor. Geçen haftanın galibi Çukur olurken, Yasak Elma üçüncü, Maraşlı altıncı olmuştu. Şimdi ise gözler dünün birincisine çevrildi. Buna göre; Reyting sonuçları açıklandı mı? 26 Nisan Çukur, Kağıt Ev, Uyanış Büyük Selçuklu reyting sonuçları sıralamasında kim birinci oldu? İşte 26 Nisan Pazartesi reyting sonuçları ile tüm sıralamalar!