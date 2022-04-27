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Haberler Yaşam Reyting sonuçları açıklandı mı? 26 Nisan dünün reyting sonuçları ile Üç Kız Kardeş, Destan, Baba kim birinci oldu?
Giriş Tarihi: 27.04.2022 09:08 Güncelleme Tarihi: 27.04.2022 09:08

Reyting sonuçları açıklandı mı? 26 Nisan dünün reyting sonuçları ile Üç Kız Kardeş, Destan, Baba kim birinci oldu?

Televizyon ekranlarında dün akşam yayınlanan yapımlar reyting sonuçları birinciliği mücadelesi verir. Dün akşam ATV'de Destan, Kanal D'de Üç Kız Kardeş, Show TV'de Baba yeni bölümleriyle ekrana geldi. Her gün bir önceki günün sıralaması belli olurken dünün reyting sıralaması merak ediliyor. Geçen haftanın birincisi Üç Kız Kardeş olurken ikinciliği Survivor, üçüncülüğü Destan dizisi aldı. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? 26 Nisan 2022 dünün reyting sonuçları ile Üç Kız Kardeş, Destan, Baba kim birinci oldu? İşte yanıtı…

Reyting sonuçları açıklandı mı? 26 Nisan dünün reyting sonuçları ile Üç Kız Kardeş, Destan, Baba kim birinci oldu?

Reyting sonuçları ile birinci olan yapım sıralamaya göre belli oluyor. Ekranların sevilen dizilerini yakından takip eden vatandaşlar bu noktada sabah saatlerinden bu yana dünün reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralamasını merak ediyor. İzledikleri yapımın birinci olmasını isteyenler 26 Nisan 2022 reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır sorusuna yanıt arıyor. İşte dünün reyting sıralaması…

Reyting sonuçları açıklandı mı? 26 Nisan dünün reyting sonuçları ile Üç Kız Kardeş, Destan, Baba kim birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.

REYTİNG SONUÇLARI 19 NİSAN SALI

Total, AB ve 20+ABC 1 gurubunda açıklanan reyting sonuçları belli oldu. 19 Nisan reyting sıralaması şöyle:

Total:

Üç Kız Kardeş

Survivor All Star

Destan

AB:

Survivor All Star

Üç Kız Kardeş

Selçuk Tepeli ile Ana Haber

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Reyting sonuçları açıklandı mı? 26 Nisan dünün reyting sonuçları ile Üç Kız Kardeş, Destan, Baba kim birinci oldu?

TOTAL İLK 10

1 UC KIZ KARDES

2 SURVIVOR ALL STAR

3 DESTAN

4 SELCUK TEPELI ILE ANA HABER

5 ESRA EROL'DA

6 BABA

7 UC KIZ KARDES (OZET)

8 MUGE ANLI ILE TATLI SERT

9 MASUMLAR APARTMANI

10 DESTAN (OZET)

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