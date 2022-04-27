Haberler Yaşam Reyting sonuçları açıklandı mı? 26 Nisan dünün reyting sonuçları ile Üç Kız Kardeş, Destan, Baba kim birinci oldu?

Giriş Tarihi: 27.04.2022 09:08 Güncelleme Tarihi: 27.04.2022 09:08

Televizyon ekranlarında dün akşam yayınlanan yapımlar reyting sonuçları birinciliği mücadelesi verir. Dün akşam ATV'de Destan, Kanal D'de Üç Kız Kardeş, Show TV'de Baba yeni bölümleriyle ekrana geldi. Her gün bir önceki günün sıralaması belli olurken dünün reyting sıralaması merak ediliyor. Geçen haftanın birincisi Üç Kız Kardeş olurken ikinciliği Survivor, üçüncülüğü Destan dizisi aldı. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? 26 Nisan 2022 dünün reyting sonuçları ile Üç Kız Kardeş, Destan, Baba kim birinci oldu? İşte yanıtı…