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Haberler Yaşam Reyting sonuçları açıklandı mı? 3 Aralık dünün reyting sonuçları ile Aziz, Arka Sokaklar, Kaderimin Oyunu kim birinci oldu?
Giriş Tarihi: 04.12.2021 07:24 Güncelleme Tarihi: 04.12.2021 07:24

Reyting sonuçları açıklandı mı? 3 Aralık dünün reyting sonuçları ile Aziz, Arka Sokaklar, Kaderimin Oyunu kim birinci oldu?

Cuma akşamı ekrana gelen yapımlar reyting sonuçları için birincilik yarışına girdi. Her gün zirvenin sahibi değişirken dünün sıralaması bu noktada merak ediliyor. 3 Aralık Cuma akşamı Kanal D'de Arka Sokaklar, Show TV'de Aziz, Star TV'de Kaderimin Oyunu izleyiciyle buluştu. Diziler yeni bölümleriyle ekrana gelirken yarışma ve haber programları da reyting sıralamasında yer almak için kapıştı. Geçen hafta Total izleyici grubunda birinciliği Arka Sokaklar almıştı. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? 3 Aralık dünün reyting sonuçları ile Aziz, Arka Sokaklar, Kaderimin Oyunu kim birinci oldu? İşte yanıtı

Reyting sonuçları açıklandı mı? 3 Aralık dünün reyting sonuçları ile Aziz, Arka Sokaklar, Kaderimin Oyunu kim birinci oldu?

Reyting sonuçları ile dünün birinci olan yapımı merak ediliyor. Dün akşam Aziz, Arka Sokaklar, Kıbrıs Zafere Doğru, Kırmızı Oda gibi dizilerin yanı sıra Star TV'de Kaderimin Oyunu ilk bölümüyle yayınlandı. Diziler arasında rekabet giderek kızışırken 3 Aralık 2021 reyting sonuçları açıklandı mı, birinci kim oldu sorusuna yanıt aranıyor. Geçen hafta zirve Arka Sokaklar dizisinin olmuştu. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? 3 Aralık 2021 dünün reyting sonuçları ile Aziz, Arka Sokaklar, Kaderimin Oyunu kim birinci oldu? İşte tüm sıralama…

Reyting sonuçları açıklandı mı? 3 Aralık dünün reyting sonuçları ile Aziz, Arka Sokaklar, Kaderimin Oyunu kim birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 3 ARALIK 2021

3 Aralık 2021 Cuma günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli olmadı. er gün saat 10:00-10:30 saatleri arasında açıklanan sonuçlar için Dünün reyting sıralaması ile reytinglerde kim birinci oldu, hangi dizi birinci soruları haberimizde yanıt bulacak…

GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

26 Kasım 2021 Cuma günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

Total izleyici grubunda birinciliği Arka Sokaklar, ikinciliği Esra Erol'da, üçüncülüğü ise Aziz dizisi aldı.

AB Grubunda ise ikinci sırada Aziz , üçüncü sırada ise Kırmızı Oda yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ikinci sırada Aziz, üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

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Reyting sonuçları açıklandı mı? 3 Aralık dünün reyting sonuçları ile Aziz, Arka Sokaklar, Kaderimin Oyunu kim birinci oldu?

TOTAL İLK 5

ARKA SOKAKLAR

ESRA EROL'DA

AZİZ

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

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