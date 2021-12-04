Cuma akşamı ekrana gelen yapımlar reyting sonuçları için birincilik yarışına girdi. Her gün zirvenin sahibi değişirken dünün sıralaması bu noktada merak ediliyor. 3 Aralık Cuma akşamı Kanal D'de Arka Sokaklar, Show TV'de Aziz, Star TV'de Kaderimin Oyunu izleyiciyle buluştu. Diziler yeni bölümleriyle ekrana gelirken yarışma ve haber programları da reyting sıralamasında yer almak için kapıştı. Geçen hafta Total izleyici grubunda birinciliği Arka Sokaklar almıştı. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? 3 Aralık dünün reyting sonuçları ile Aziz, Arka Sokaklar, Kaderimin Oyunu kim birinci oldu? İşte yanıtı