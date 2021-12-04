Reyting sonuçları açıklandı mı? 3 Aralık dünün reyting sonuçları ile Aziz, Arka Sokaklar, Kaderimin Oyunu kim birinci oldu?

Reyting sonuçları ile dünün birinci olan yapımı merak ediliyor. Dün akşam Aziz, Arka Sokaklar, Kıbrıs Zafere Doğru, Kırmızı Oda gibi dizilerin yanı sıra Star TV'de Kaderimin Oyunu ilk bölümüyle yayınlandı. Diziler arasında rekabet giderek kızışırken 3 Aralık 2021 reyting sonuçları açıklandı mı, birinci kim oldu sorusuna yanıt aranıyor. Geçen hafta zirve Arka Sokaklar dizisinin olmuştu. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? 3 Aralık 2021 dünün reyting sonuçları ile Aziz, Arka Sokaklar, Kaderimin Oyunu kim birinci oldu? İşte tüm sıralama…