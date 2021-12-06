Reyting sonuçları açıklandı mı? 5 Aralık dünün reyting sonuçları ile Teşkilat, Yargı kim birinci oldu?

Medya gündemini yakından takip edenler reyting sonuçları birincisini merak ediyor. Dün akşam Kanal D'de Yargı, TRT1'de Teşkilat yeni bölümleriyle ekrana geldi. Öte yandan Pantene Altın Kelebek Ödülleri, 5 Aralık akşamı gerçekleşen tören, Kanal D ve teve2 ortak yayınıyla izleyiciyle buluştu. İzledikleri yapımların sıralamasını merak eden vatandaşlar 5 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki 5 Aralık 2021 dünün reyting sonuçları ile Teşkilat, Yargı kim birinci oldu? İşte tüm sıralama…