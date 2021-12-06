Pazar akşamı ekrana gelen yapımlar reyting sonuçları için birincilik mücadelesi verdi. Her gün bir önceki günün sıralaması belli olurken dünkü yapımların Total, AB, ABC1 sıralaması merak konusu oldu. Geçen hafta Total izleyici grubunda birinciliği Teşkilat, ikinciliği Yargı dizisi almıştı. Bu haftaki sıralama ise 6 Aralık Pazartesi sabah saatleri itibariyle sorgulanıyor. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? 5 Aralık dünün reyting sonuçları ile Teşkilat, Yargı kim birinci oldu?