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Haberler Yaşam Reyting sonuçları açıklandı mı? 5 Aralık dünün reyting sonuçları ile Teşkilat, Yargı kim birinci oldu?
Giriş Tarihi: 06.12.2021 07:43 Güncelleme Tarihi: 06.12.2021 07:47

Reyting sonuçları açıklandı mı? 5 Aralık dünün reyting sonuçları ile Teşkilat, Yargı kim birinci oldu?

Medya gündemini yakından takip edenler reyting sonuçları birincisini merak ediyor. Dün akşam Kanal D'de Yargı, TRT1'de Teşkilat yeni bölümleriyle ekrana geldi. Öte yandan Pantene Altın Kelebek Ödülleri, 5 Aralık akşamı gerçekleşen tören, Kanal D ve teve2 ortak yayınıyla izleyiciyle buluştu. İzledikleri yapımların sıralamasını merak eden vatandaşlar 5 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki 5 Aralık 2021 dünün reyting sonuçları ile Teşkilat, Yargı kim birinci oldu? İşte tüm sıralama…

Reyting sonuçları açıklandı mı? 5 Aralık dünün reyting sonuçları ile Teşkilat, Yargı kim birinci oldu?

Pazar akşamı ekrana gelen yapımlar reyting sonuçları için birincilik mücadelesi verdi. Her gün bir önceki günün sıralaması belli olurken dünkü yapımların Total, AB, ABC1 sıralaması merak konusu oldu. Geçen hafta Total izleyici grubunda birinciliği Teşkilat, ikinciliği Yargı dizisi almıştı. Bu haftaki sıralama ise 6 Aralık Pazartesi sabah saatleri itibariyle sorgulanıyor. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? 5 Aralık dünün reyting sonuçları ile Teşkilat, Yargı kim birinci oldu?

Reyting sonuçları açıklandı mı? 5 Aralık dünün reyting sonuçları ile Teşkilat, Yargı kim birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 5 ARALIK 2021

5 Aralık 2021 Pazar günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli olmadı. Her gün saat 10:00-10:30 saatleri arasında açıklanan sonuçlar için Dünün reyting sıralaması ile reytinglerde kim birinci oldu, hangi dizi birinci soruları haberimizde yanıt bulacak…

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Reyting sonuçları açıklandı mı? 5 Aralık dünün reyting sonuçları ile Teşkilat, Yargı kim birinci oldu?

GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

28 Kasım 2021 Pazar günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

Total izleyici grubunda birinciliği Teşkilat, ikinciliği Yargı aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Yargı, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada ise Yargı Özet yer aldı.

Reyting sonuçları açıklandı mı? 5 Aralık dünün reyting sonuçları ile Teşkilat, Yargı kim birinci oldu?

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 TESKILAT TRT 1

2 YARGI KANAL D

3 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

4 TESKILAT (OZET) TRT 1

5 YARGI (OZET) KANAL D

6 MASTERCHEF TURKIYE TV8

7 SHOW ANA HABER SHOW TV

8 HABABAM SINIFI TATILDE (T.S) SHOW TV

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