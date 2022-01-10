Reyting sonuçları açıklandı mı? 9 Ocak 2022 Pazar reyting sonuçları ile dünkü reytinglerde kim birinci oldu? İşte dünün birincisi olan yapım!

Dün akşam yayınlanan Pazar dizileri, programları, yerli ve yabancı filmler arasında reytinglerde kimin birinci olduğu merak ediliyor. Reyting listelerini güncel olarak takip eden izleyiciler, Reyting sonuçları açıklandı mı, dünkü reytinglerde kim birinci oldu diye araştırıyor. 9 Ocak 2022 Pazar reyting sonuçları için araştırma yapan TV izleyicileri, Total, AB ve 20+ABC1 sıralamasında en çok izlenen yapımın hangisi olduğunu inceliyor. İşte dünün birincisi olan yapım ve programların izlenme oranları!