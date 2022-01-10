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Haberler Yaşam Reyting sonuçları açıklandı mı? 9 Ocak 2022 Pazar reyting sonuçları ile dünkü reytinglerde kim birinci oldu? İşte dünün birincisi olan yapım!
Giriş Tarihi: 10.01.2022 08:51 Güncelleme Tarihi: 10.01.2022 08:51

Reyting sonuçları açıklandı mı? 9 Ocak 2022 Pazar reyting sonuçları ile dünkü reytinglerde kim birinci oldu? İşte dünün birincisi olan yapım!

Dün akşam yayınlanan Pazar dizileri, programları, yerli ve yabancı filmler arasında reytinglerde kimin birinci olduğu merak ediliyor. Reyting listelerini güncel olarak takip eden izleyiciler, Reyting sonuçları açıklandı mı, dünkü reytinglerde kim birinci oldu diye araştırıyor. 9 Ocak 2022 Pazar reyting sonuçları için araştırma yapan TV izleyicileri, Total, AB ve 20+ABC1 sıralamasında en çok izlenen yapımın hangisi olduğunu inceliyor. İşte dünün birincisi olan yapım ve programların izlenme oranları!

Reyting sonuçları açıklandı mı? 9 Ocak 2022 Pazar reyting sonuçları ile dünkü reytinglerde kim birinci oldu? İşte dünün birincisi olan yapım!

9 Ocak Pazar reyting listesi dün akşam ekrana gelen yapımları izleyenler tarafından inceleniyor. Dizi, film ve programların akıbetini belirleyen Total, AB ve 20+ABC1 sıralaması, günlük olarak yayınlanıyor. Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, dünkü reytinglerde kim birinci oldu sorusuyla araştırılan 9 Ocak 2022 Pazar reyting sonuçları listesi burada. İşte dünün birincisi olan yapım ve Pazar reytingleri sıralaması!

Reyting sonuçları açıklandı mı? 9 Ocak 2022 Pazar reyting sonuçları ile dünkü reytinglerde kim birinci oldu? İşte dünün birincisi olan yapım!

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 9 OCAK 2022 PAZAR

9 Ocak 2022 Pazar günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli olduğunda detaylar haberimizde yer alacak.

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Reyting sonuçları açıklandı mı? 9 Ocak 2022 Pazar reyting sonuçları ile dünkü reytinglerde kim birinci oldu? İşte dünün birincisi olan yapım!
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Reyting sonuçları açıklandı mı? 9 Ocak 2022 Pazar reyting sonuçları ile dünkü reytinglerde kim birinci oldu? İşte dünün birincisi olan yapım!

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

2 Ocak 2022 Pazar günü yayınlanan programların reyting sonuçları belli oldu.

Reyting sonuçları açıklandı mı? 9 Ocak 2022 Pazar reyting sonuçları ile dünkü reytinglerde kim birinci oldu? İşte dünün birincisi olan yapım!

Total izleyici grubunda birinciliği Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu, ikinciliği Masterchef Türkiye, üçüncülüğü ise Show Ana Haber aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Masterchef Türkiye, ikinci sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu, üçüncü sırada ise Çember Ölüm Meleği (T.S) yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu, ikinci sırada MasterChef Türkiye, üçüncü sırada ise Maske Kimsin Sen yer aldı.

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