Reyting sonuçları açıklandı mı sorusuyla araştırılan dizilerin izlenme oranları, yapımların televizyondaki devamlılığı hakkında bilgi veriyor. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı, dünün birincisi kim oldu? İşte 7 Eylül 2024 Cumartesi reyting sonuçları.