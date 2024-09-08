Giriş Tarihi: 08.09.2024 09:32
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024
09:35
Reyting sonuçları açıklandı mı, dünün birincisi kim oldu? İşte 7 Eylül 2024 Cumartesi reyting sonuçları
Dizilerin yeni sezon tarihlerinin gelişiyle birlikte diziseverler ekran başına oturdu. Yeni dizilerin de yayın hayatına başladığı şu günlerde, reyting sıralaması yakından takip edilmeye başladı. Dizilerin ekrandaki akıbetini belirleyen sıralamaya ilişkin reyting sonuçları açıklandı mı, dünün birincisi kim oldu sorusu araştırılıyor. İşte 7 Eylül 2024 Cumartesi reyting sonuçları…