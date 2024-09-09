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Giriş Tarihi: 09.09.2024 10:23 Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 10:25

Reyting sonuçları açıklandı mı, dünün birincisi kim oldu? İşte 8 Eylül 2024 Pazar reyting sonuçları ve dünkü sıralama

Diziseverler ve dünkü yapımları takip edenler reyting sonuçları açıklandı mı, dünün birincisi kim oldu sorusuyla dünkü sıralamada zirveye oturan programı araştırıyor. Haziran ayında sezon finali yapan diziler yeni sezona giriş yapmak için gün sayarken yayın hayatına yeni başlayan diziler ekranda yerini aldı. Yarışma programları ve futbol maçlarının da mücadelede boy gösterdiği reytingler bugün de pek çok kişinin gündeminde yer aldı. İşte 8 Eylül 2024 Pazar reyting sonuçları ve dünkü sıralama.

Reyting sonuçları açıklandı mı, dünün birincisi kim oldu? İşte 8 Eylül 2024 Pazar reyting sonuçları ve dünkü sıralama

Dün akşam çeşitli filmler ve yarışma programları ile diziler kıyasıya mücadele etti. AB ve Total reytinglerdeki bu mücadele, reyting sonuçları açıklandı mı, dünün birincisi kim oldu sorusuyla mercek altına alınıyor. İşte 8 Eylül 2024 Pazar reyting sonuçları ve dünkü sıralama hakkında detaylar…

Reyting sonuçları açıklandı mı, dünün birincisi kim oldu? İşte 8 Eylül 2024 Pazar reyting sonuçları ve dünkü sıralama

8 EYLÜL 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Her Pazar günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.

8 Eylül tarihinde ekranlara gelen yapımların reyting sonuçları belli oldu.

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Reyting sonuçları açıklandı mı, dünün birincisi kim oldu? İşte 8 Eylül 2024 Pazar reyting sonuçları ve dünkü sıralama

Total'de 1.sırada TV8'de izleyiciyle buluşan "Masterchef Türkiye", 2. sırada Show TV'de ekrana gelen Türk sineması "7. Koğuştaki Mucize", 3.sırada "Now Ana Haber Hafta Sonu" yer aldı.

Reyting sonuçları açıklandı mı, dünün birincisi kim oldu? İşte 8 Eylül 2024 Pazar reyting sonuçları ve dünkü sıralama

AB'de 1.sırada "Masterchef Türkiye", 2.sırada Atv'de ekrana gelen "Kim Milyoner Olmak İster", 3.sırada "Now Ana Haber Hafta Sonu" yer aldı.

ABC'de ise 1.sırada "Masterchef Türkiye", 2.sırada "Now Ana Haber Hafta Sonu", 3.sırada "Kim Milyoner Olmak İster" yer aldı.

Reyting sonuçları açıklandı mı, dünün birincisi kim oldu? İşte 8 Eylül 2024 Pazar reyting sonuçları ve dünkü sıralama

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

Total'de 1.sırada TV8'de izleyiciyle buluşan "Masterchef Türkiye", 2. sırada Show TV'de ekrana gelen Türk sineması "Üç Kağıtçı", 3.sırada "Now Ana Haber Hafta Sonu" yer aldı.

AB'de 1.sırada "Masterchef Türkiye", 2.sırada Atv'de ekrana gelen "Kim Milyoner Olmak İster", 3.sırada "Now Ana Haber Hafta Sonu" yer aldı.

ABC'de ise 1.sırada "Masterchef Türkiye", 2.sırada "Now Ana Haber Hafta Sonu", 3.sırada Kanal D'de ekrana gelen yabancı sinema "Jumanji Yeni Seviye" yer aldı.

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