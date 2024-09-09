Giriş Tarihi: 09.09.2024 10:23
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024
10:25
Reyting sonuçları açıklandı mı, dünün birincisi kim oldu? İşte 8 Eylül 2024 Pazar reyting sonuçları ve dünkü sıralama
Diziseverler ve dünkü yapımları takip edenler reyting sonuçları açıklandı mı, dünün birincisi kim oldu sorusuyla dünkü sıralamada zirveye oturan programı araştırıyor. Haziran ayında sezon finali yapan diziler yeni sezona giriş yapmak için gün sayarken yayın hayatına yeni başlayan diziler ekranda yerini aldı. Yarışma programları ve futbol maçlarının da mücadelede boy gösterdiği reytingler bugün de pek çok kişinin gündeminde yer aldı. İşte 8 Eylül 2024 Pazar reyting sonuçları ve dünkü sıralama.