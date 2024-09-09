Reyting sonuçları açıklandı mı, dünün birincisi kim oldu? İşte 8 Eylül 2024 Pazar reyting sonuçları ve dünkü sıralama

Dün akşam çeşitli filmler ve yarışma programları ile diziler kıyasıya mücadele etti. AB ve Total reytinglerdeki bu mücadele, reyting sonuçları açıklandı mı, dünün birincisi kim oldu sorusuyla mercek altına alınıyor. İşte 8 Eylül 2024 Pazar reyting sonuçları ve dünkü sıralama hakkında detaylar…