Reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu? 18 Temmuz Perşembe reyting sonuçları birincisi olan dizi ve yapım

Perşembe günü ekrana gelen programları ve TV dizilerini takip eden izleyiciler, hangi yapımın ne kadar izlenme oranına sahip olduğunu merak ediyor. Bu kapsamda reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu soruları yanıt arıyor. İşte 18 Temmuz Perşembe reyting sonuçları birincisi olan dizi ve yapım!