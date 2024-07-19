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Giriş Tarihi: 19.07.2024 07:52 Güncelleme Tarihi: 19.07.2024 07:55

Reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu? 18 Temmuz Perşembe reyting sonuçları birincisi olan dizi ve yapım

Dizilerin sezon finaline girmesiyle birlikte yaz dizileri, yarışma programları, futbol maçları, yerli ve yabancı filmler ekrana geliyor. Bu yapımları takip eden izleyiciler reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu sorusuyla dünkü sıralamayı inceliyor. İşte 18 Temmuz Perşembe reyting sonuçları birincisi olan dizi ve yapım…

Reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu? 18 Temmuz Perşembe reyting sonuçları birincisi olan dizi ve yapım

Perşembe günü ekrana gelen programları ve TV dizilerini takip eden izleyiciler, hangi yapımın ne kadar izlenme oranına sahip olduğunu merak ediyor. Bu kapsamda reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu soruları yanıt arıyor. İşte 18 Temmuz Perşembe reyting sonuçları birincisi olan dizi ve yapım!

Reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu? 18 Temmuz Perşembe reyting sonuçları birincisi olan dizi ve yapım

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, KİM BİRİNCİ OLDU?

Dünün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında detaylar haberimize eklenecek.

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Reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu? 18 Temmuz Perşembe reyting sonuçları birincisi olan dizi ve yapım

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

Total'de 1.sırada TV8'de izleyiciyle buluşan "Masterchef Türkiye", 2. sırada "Now Ana Haber", 3.sırada Atv'de yayınlanan "Alan" yer aldı.

AB'de 1.sırada "Masterchef Türkiye", 2.sırada "Alan", 3.sırada "Now Ana Haber" yer aldı.

ABC'de ise 1.sırada "Masterchef Türkiye", 2.sırada "Now Ana Haber", 3.sırada "Alan" yer aldı.

Reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu? 18 Temmuz Perşembe reyting sonuçları birincisi olan dizi ve yapım
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