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Reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu? 18 Temmuz Perşembe reyting sonuçları birincisi olan dizi ve yapım
Giriş Tarihi: 19.07.2024 07:52
Güncelleme Tarihi: 19.07.2024
07:55
Reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu? 18 Temmuz Perşembe reyting sonuçları birincisi olan dizi ve yapım
Dizilerin sezon finaline girmesiyle birlikte yaz dizileri, yarışma programları, futbol maçları, yerli ve yabancı filmler ekrana geliyor. Bu yapımları takip eden izleyiciler reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu sorusuyla dünkü sıralamayı inceliyor. İşte 18 Temmuz Perşembe reyting sonuçları birincisi olan dizi ve yapım…