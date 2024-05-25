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Reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu? İşte, 24 Mayıs 2024 Cuma reyting sıralaması ile birinci olan yapım
Giriş Tarihi: 25.05.2024 08:06
Güncelleme Tarihi: 25.05.2024
08:08
Dün akşam izleyiciyle buluşan Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Kara Ağaç Destanı, Arka Sokaklar, Survivor gibi iddialı yapımlardan hangisinin birinci olduğu merak ediliyor. Dizileri yakından takip eden izleyiciler, sıralamayı öğrenebilmek adına reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu sorularına cevap arıyor. İşte, 24 Mayıs 2024 Cuma akşamı reyting sıralaması ile birinci olan yapım!