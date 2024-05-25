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Giriş Tarihi: 25.05.2024 08:06 Güncelleme Tarihi: 25.05.2024 08:08

Reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu? İşte, 24 Mayıs 2024 Cuma reyting sıralaması ile birinci olan yapım

Dün akşam izleyiciyle buluşan Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Kara Ağaç Destanı, Arka Sokaklar, Survivor gibi iddialı yapımlardan hangisinin birinci olduğu merak ediliyor. Dizileri yakından takip eden izleyiciler, sıralamayı öğrenebilmek adına reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu sorularına cevap arıyor. İşte, 24 Mayıs 2024 Cuma akşamı reyting sıralaması ile birinci olan yapım!

Reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu? İşte, 24 Mayıs 2024 Cuma reyting sıralaması ile birinci olan yapım

Cuma akşamları ekrana gelen Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Kara Ağaç Destanı, Arka Sokaklar, Survivor gibi yapımlar dün akşam reyting mücadelesi için kıyasıya yarıştı. Total, AB, ABC1 bazında değerlendirilen izlenme oranları, yapımların TV'deki akıbetini doğrudan belirleyen unsurlar arasında yer alıyor. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu? İşte 24 Mayıs 2024 Cuma akşamı reyting sıralaması ile birinci olan yapım…

Reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu? İşte, 24 Mayıs 2024 Cuma reyting sıralaması ile birinci olan yapım

24 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Dün akşam Show Tv'de Kızılcık Şerbeti, Star Tv'de Yalı Çapkını, TV8'de Survivor, Kanal D'de Arka Sokaklar, TRT 1'de Kara Ağaç Destanı ekrana geldi.

24 Mayıs tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Veriler geldiğinde haberimize eklenecek.

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Reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu? İşte, 24 Mayıs 2024 Cuma reyting sıralaması ile birinci olan yapım

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

Total'de 1.sırada Atv'da izleyiciyle buluşan "Beşiktaş-Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası Karşılaşması", 2. sırada Kanal D'de ekrana gelen "İnci Taneleri", 3.sırada Now TV'de yayınlanan "Hudutsuz Sevda" yer aldı.

AB'de 1.sırada "Beşiktaş-Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası Karşılaşması", 2.sırada "İnci Taneleri", 3.sırada Atv'de ekrana gelen "Ziraat Türkiye Kupası Kupa Töreni" yer aldı.

ABC'de ise 1.sırada "Beşiktaş-Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası Karşılaşması", 2.sırada "İnci Taneleri", 3.sırada Atv'de yayınlanan "Müge Anlı İle Tatlı Sert" yer aldı.

Reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu? İşte, 24 Mayıs 2024 Cuma reyting sıralaması ile birinci olan yapım
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Reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu? İşte, 24 Mayıs 2024 Cuma reyting sıralaması ile birinci olan yapım
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