Reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu? İşte, 24 Mayıs 2024 Cuma reyting sıralaması ile birinci olan yapım

Cuma akşamları ekrana gelen Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Kara Ağaç Destanı, Arka Sokaklar, Survivor gibi yapımlar dün akşam reyting mücadelesi için kıyasıya yarıştı. Total, AB, ABC1 bazında değerlendirilen izlenme oranları, yapımların TV'deki akıbetini doğrudan belirleyen unsurlar arasında yer alıyor. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu? İşte 24 Mayıs 2024 Cuma akşamı reyting sıralaması ile birinci olan yapım…