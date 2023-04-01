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Giriş Tarihi: 01.04.2023 07:29 Güncelleme Tarihi: 01.04.2023 07:29

Reyting sonuçları açıklandı mı? Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Yıldız De Bana reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu?

31 Mart Cuma akşamı ekrana gelen dizi ve filmler reyting sonuçları birinciliği için kapıştı. Kanal D'de yeni başlayan Yıldız De Bana Oyunculuk sektörüne yeni yetenekler kazandırmayı hedefliyor. Star TV'de yayınlanan Yalı Çapkını'nda Seyran, Ferit'i Pelinlerde gördükten sonra eve geri döner ama burnundan solumaktadır. Her gün bir yapım Total sıralamada birinci oluyor. Peki 31 Mart 2023 Cuma reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu? İşte Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Yıldız De Bana reyting sonuçları listesi

Reyting sonuçları açıklandı mı? Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Yıldız De Bana reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu?

31 Mart Cuma akşamı ekrana gelen dizi ve filmler reyting sonuçları birinciliği için kapıştı. Kanal D'de yeni başlayan Yıldız De Bana Oyunculuk sektörüne yeni yetenekler kazandırmayı hedefliyor. Star TV'de yayınlanan Yalı Çapkını'nda Seyran, Ferit'i Pelinlerde gördükten sonra eve geri döner ama burnundan solumaktadır. Her gün bir yapım Total sıralamada birinci oluyor. Peki 31 Mart 2023 Cuma reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu? İşte Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Yıldız De Bana reyting sonuçları listesi

Reyting sonuçları açıklandı mı? Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Yıldız De Bana reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu?

31 MART 2023 CUMA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan hangisi birinci oldu merak ediliyor. 31 Mart Cuma reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Reyting sonuçları açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

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Reyting sonuçları açıklandı mı? Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Yıldız De Bana reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu?

24 Mart tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de birinci sırada Yalı Çapkını, ikinci sırada Kızılcık Şerbeti, üçüncü sırada ATV Ana Haber yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Kızılcık Şerbeti, ikinci sırada Yalı Çapkını, üçüncü sırada Kızılcık Şerbeti özet yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Kızılcık Şerbeti, ikinci sırada Yalı Çapkını, üçüncü sırada Kızılcık Şerbeti özet yer aldı.

Reyting sonuçları açıklandı mı? Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Yıldız De Bana reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu?

TOTAL İLK 5 PROGRAM

1 YALI CAPKINI STAR TV

2 KIZILCIK SERBETI SHOW TV

3 ATV ANA HABER ATV

4 ATES KUSLARI ATV

5 YALI CAPKINI (OZET) STAR TV

Reyting sonuçları açıklandı mı? Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Yıldız De Bana reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu?
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