Haberler Yaşam Reyting sonuçları açıklandı mı? Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Yıldız De Bana reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu?

Giriş Tarihi: 01.04.2023 07:29 Güncelleme Tarihi: 01.04.2023 07:29

Reyting sonuçları açıklandı mı? Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Yıldız De Bana reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu?

31 Mart Cuma akşamı ekrana gelen dizi ve filmler reyting sonuçları birinciliği için kapıştı. Kanal D'de yeni başlayan Yıldız De Bana Oyunculuk sektörüne yeni yetenekler kazandırmayı hedefliyor. Star TV'de yayınlanan Yalı Çapkını'nda Seyran, Ferit'i Pelinlerde gördükten sonra eve geri döner ama burnundan solumaktadır. Her gün bir yapım Total sıralamada birinci oluyor. Peki 31 Mart 2023 Cuma reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu? İşte Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Yıldız De Bana reyting sonuçları listesi