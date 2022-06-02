Haberler Yaşam Reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 1 Haziran Kuruluş Osman, Survivor, Seversin reyting sıralamasında kim birinci oldu?

Giriş Tarihi: 02.06.2022 07:58 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022 07:59

Reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 1 Haziran Kuruluş Osman, Survivor, Seversin reyting sıralamasında kim birinci oldu?

Reyting sonuçları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Aka Hatun'un ölümünden sonra ATV'nin uzun soluklu dizisi Kuruluş Osman'da neler olacak merak edilirken, Survivor All Star'da eleme heyecanı yaşandı. Kanal D ise yeni yaz dizisi Seversin'i ilk defa dün gösterime soktu. Böylece dünün reyting sıralaması da bir hayli merak edilir oldu. Vatandaşlar reyting sonuçları açıklandı mı sorusunu yöneltiyor. Peki, dünün reyting sıralamasında kim birinci oldu, dünün reyting sıralaması nasıl? İşte detaylar…