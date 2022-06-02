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Haberler Yaşam Reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 1 Haziran Kuruluş Osman, Survivor, Seversin reyting sıralamasında kim birinci oldu?
Giriş Tarihi: 02.06.2022 07:58 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022 07:59

Reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 1 Haziran Kuruluş Osman, Survivor, Seversin reyting sıralamasında kim birinci oldu?

Reyting sonuçları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Aka Hatun'un ölümünden sonra ATV'nin uzun soluklu dizisi Kuruluş Osman'da neler olacak merak edilirken, Survivor All Star'da eleme heyecanı yaşandı. Kanal D ise yeni yaz dizisi Seversin'i ilk defa dün gösterime soktu. Böylece dünün reyting sıralaması da bir hayli merak edilir oldu. Vatandaşlar reyting sonuçları açıklandı mı sorusunu yöneltiyor. Peki, dünün reyting sıralamasında kim birinci oldu, dünün reyting sıralaması nasıl? İşte detaylar…

Reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 1 Haziran Kuruluş Osman, Survivor, Seversin reyting sıralamasında kim birinci oldu?

Reyting sıralaması merak ediliyor. Reytingler dizilerin uzun süreli hayatta kalıp kalmamasını belirleyen önemli istatistiklerin başında gelmektedir. Özellikle yaz dizileri reytingler sayesinde uzun ömürlü hale gelebilir. Kanal D de Seversin adlı yaz dizisiyle sezona giriş yaptı. ATV ise Kuruluş Osman ile dolu düzgün ilerliyor. TV8'de ise Survivor All Star eleme heyecanı yaşandı. Vatandaşlar da bu yüzden reyting sıralamasını merak ediyor. Peki, reytinglerde kim birinci oldu? İşte dünün reyting sıralaması

Reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 1 Haziran Kuruluş Osman, Survivor, Seversin reyting sıralamasında kim birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dünün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında bu haberi güncelleyeceğiz.

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Reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 1 Haziran Kuruluş Osman, Survivor, Seversin reyting sıralamasında kim birinci oldu?

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

TOTAL

1 – Kuruluş Osman

2 – Sadakatsiz

3 – Survivor All Star

Reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 1 Haziran Kuruluş Osman, Survivor, Seversin reyting sıralamasında kim birinci oldu?

AB

1 – Sadakatsiz

2 – Kuruluş Osman

3 – Survivor All Star

ABC

1 - Kuruluş Osman

2 – Sadakatsiz

3 – Survivor All Star

Reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 1 Haziran Kuruluş Osman, Survivor, Seversin reyting sıralamasında kim birinci oldu?

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