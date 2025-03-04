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Reyting sonuçları açıklandı mı? Uzak Şehir, Selahaddin Eyyubi...3 Mart TOTAL ve AB listesiyle dün en çok ne izlendi?
Giriş Tarihi: 04.03.2025 06:45
Güncelleme Tarihi: 04.03.2025
06:45
Reyting sonuçları açıklandı mı? Uzak Şehir, Selahaddin Eyyubi...3 Mart TOTAL ve AB listesiyle dün en çok ne izlendi?
3 Mart reyting sonuçları izleyiciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Takip ettikleri yapımların gidişatını öğrendikleri izlenme oranları TOTAL, AB ve ABC listeleriyle netlik kazanıyor. Dün akşam saatlerinde birçok dizi, yarışma ve gündüz programı ekranlardaydı. Kanal D'de Uzak Şehir, TRT 1'de Selahaddin Eyyubi, TV8'de Survivor seyircilerle buluştu. Peki, 3 Mart Pazartesi reyting sıralaması açıklandı mı? Hangi yapım en çok izlendi? İşte detaylar!