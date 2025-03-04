Reyting sonuçları açıklandı mı? Uzak Şehir, Selahaddin Eyyubi...3 Mart TOTAL ve AB listesiyle dün en çok ne izlendi?

3 Mart Pazartesi akşamının reyting sonuçları, TOTAL, AB ve ABC kategorilerindeki izlenme oranlarıyla öne çıkıyor. Akşam saatlerinde ekrana gelen diziler, yarışmalar ve programlar izleyicilerle buluşurken, her grupta en çok tercih edilen yapımlar netleşti. Hangi programın zirveye yerleştiğini merak edenler araştırmalarını sürdürüyor. Günün en fazla izlenen yapımı hangisi oldu, reyting sıralaması belli oldu mu?