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Haberler Yaşam Reyting sonuçları açıklandı mı? Uzak Şehir, Selahaddin Eyyubi...3 Mart TOTAL ve AB listesiyle dün en çok ne izlendi?
Giriş Tarihi: 04.03.2025 06:45 Güncelleme Tarihi: 04.03.2025 06:45

Reyting sonuçları açıklandı mı? Uzak Şehir, Selahaddin Eyyubi...3 Mart TOTAL ve AB listesiyle dün en çok ne izlendi?

3 Mart reyting sonuçları izleyiciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Takip ettikleri yapımların gidişatını öğrendikleri izlenme oranları TOTAL, AB ve ABC listeleriyle netlik kazanıyor. Dün akşam saatlerinde birçok dizi, yarışma ve gündüz programı ekranlardaydı. Kanal D'de Uzak Şehir, TRT 1'de Selahaddin Eyyubi, TV8'de Survivor seyircilerle buluştu. Peki, 3 Mart Pazartesi reyting sıralaması açıklandı mı? Hangi yapım en çok izlendi? İşte detaylar!

Reyting sonuçları açıklandı mı? Uzak Şehir, Selahaddin Eyyubi...3 Mart TOTAL ve AB listesiyle dün en çok ne izlendi?

3 Mart Pazartesi akşamının reyting sonuçları, TOTAL, AB ve ABC kategorilerindeki izlenme oranlarıyla öne çıkıyor. Akşam saatlerinde ekrana gelen diziler, yarışmalar ve programlar izleyicilerle buluşurken, her grupta en çok tercih edilen yapımlar netleşti. Hangi programın zirveye yerleştiğini merak edenler araştırmalarını sürdürüyor. Günün en fazla izlenen yapımı hangisi oldu, reyting sıralaması belli oldu mu?

Reyting sonuçları açıklandı mı? Uzak Şehir, Selahaddin Eyyubi...3 Mart TOTAL ve AB listesiyle dün en çok ne izlendi?

3 MART PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam Kanal D'de Uzak Şehir, TRT1'de Selahaddin Eyyubi ve TV8'de Survivor yayınlandı. Sonuçlar henüz belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz. Geçen haftanın sıralamsı şu şekildeydi:

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Reyting sonuçları açıklandı mı? Uzak Şehir, Selahaddin Eyyubi...3 Mart TOTAL ve AB listesiyle dün en çok ne izlendi?

TOTAL

Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir, Total grubunda zirvede yer alırken, özet bölümü de ikinci sıraya yerleşti. Gündüz kuşağının sevilen programı Esra Erol'da üçüncü oldu.

Reyting sonuçları açıklandı mı? Uzak Şehir, Selahaddin Eyyubi...3 Mart TOTAL ve AB listesiyle dün en çok ne izlendi?

AB

AB grubunda da Uzak Şehir birinci sırada yer aldı. Kızıl Goncalar ikinci sırada konumlanırken, Uzak Şehir dizisinin özeti üçüncü oldu.

Reyting sonuçları açıklandı mı? Uzak Şehir, Selahaddin Eyyubi...3 Mart TOTAL ve AB listesiyle dün en çok ne izlendi?

ABC

ABC grubunda da zirve değişmedi. Uzak Şehir birinci olurken, dizinin özeti ikinci sırada yer aldı. Kızıl Goncalar ise üçüncü sıraya yerleşti.