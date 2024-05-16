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REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANIYOR! 15 Mayıs Perşembe listesine göre reyting sonuçlarında zirvedeki yapım...
Giriş Tarihi: 16.05.2024 07:31
Güncelleme Tarihi: 16.05.2024
07:31
REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANIYOR! 15 Mayıs Perşembe listesine göre reyting sonuçlarında zirvedeki yapım...
Reyting sonuçları her gün TİAK Televizyon İzleyici Araştırmaları Anonim Şirketi tarafından kamuoyuyla paylaşılıyor. İzleyenlerin sevdikleri yapımların oranlarını görebileceği liste her sabah yayınlanıyor. Dizi, film, yarışma ve diğer programların olduğu sonuçlar ile izleyenler en çok tercih edilen yapımı öğreniyor. Peki, 15 Mayıs 2024 Çarşamba Reyting sonuçları açıklandı mı? Kuruluş Osman, Sandık Kokusu ve Survivor reyting sıralamasında kim önde? İşte, sonuçlar…