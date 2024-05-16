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Haberler Yaşam REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANIYOR! 15 Mayıs Perşembe listesine göre reyting sonuçlarında zirvedeki yapım...
Giriş Tarihi: 16.05.2024 07:31 Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 07:31

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANIYOR! 15 Mayıs Perşembe listesine göre reyting sonuçlarında zirvedeki yapım...

Reyting sonuçları her gün TİAK Televizyon İzleyici Araştırmaları Anonim Şirketi tarafından kamuoyuyla paylaşılıyor. İzleyenlerin sevdikleri yapımların oranlarını görebileceği liste her sabah yayınlanıyor. Dizi, film, yarışma ve diğer programların olduğu sonuçlar ile izleyenler en çok tercih edilen yapımı öğreniyor. Peki, 15 Mayıs 2024 Çarşamba Reyting sonuçları açıklandı mı? Kuruluş Osman, Sandık Kokusu ve Survivor reyting sıralamasında kim önde? İşte, sonuçlar…

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANIYOR! 15 Mayıs Perşembe listesine göre reyting sonuçlarında zirvedeki yapım...

Çarşamba günü ekrana gelen yapımlar arasından en çok izlenen yapım reyting sıralamasında zirveye yerleşiyor. 15 Mayıs Çarşamba yayında Sandık Kokusu, Kuruluş Osman, Survivor ve Taş Kağıt Makas gibi birçok yapım izleyicisiyle buluştu. Peki, en çok ne izlendi? İşte, dünün reyting sonuçları!

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANIYOR! 15 Mayıs Perşembe listesine göre reyting sonuçlarında zirvedeki yapım...

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

15 Mayıs 2024 Çarşamba gününe ilişkin reyting sıralaması genz belli olmadı!

Geçen haftanın reyting sonuçları ise şöyleydi;

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REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANIYOR! 15 Mayıs Perşembe listesine göre reyting sonuçlarında zirvedeki yapım...

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Kuruluş Osman, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

AB'de birinci sırada Real Madrid Bayern Munich UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması, ikinci sırada Kuruluş Osman, üçüncü sırada Taş Kağıt Makas yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Sandık Kokusu, üçüncü sırada Taş Kağıt Makas yer aldı.

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANIYOR! 15 Mayıs Perşembe listesine göre reyting sonuçlarında zirvedeki yapım...
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REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANIYOR! 15 Mayıs Perşembe listesine göre reyting sonuçlarında zirvedeki yapım...
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