REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANIYOR! 15 Mayıs Perşembe listesine göre reyting sonuçlarında zirvedeki yapım...

Çarşamba günü ekrana gelen yapımlar arasından en çok izlenen yapım reyting sıralamasında zirveye yerleşiyor. 15 Mayıs Çarşamba yayında Sandık Kokusu, Kuruluş Osman, Survivor ve Taş Kağıt Makas gibi birçok yapım izleyicisiyle buluştu. Peki, en çok ne izlendi? İşte, dünün reyting sonuçları!