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DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI 19 OCAK 2025 | Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, TOTAL ve AB sıralaması...
Giriş Tarihi: 20.01.2025 07:55
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025
07:56
DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI 19 OCAK 2025 | Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, TOTAL ve AB sıralaması...
19 Ocak 2025 tarihine ait reyting sonuçları, televizyon dünyasında hangi yapımların öne çıktığını gösteriyor. TOTAL ve AB gruplarındaki sıralamalar, izleyicilerin tercihlerini gösteriyor. Yayın akışında gündüz kuşağı programları, haber bülteni, gündüz kuşağı programları, yarışmalar, dizi ve filmler gibi birçok yapım yer alıyor. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, TOTAL VE AB sonuçları...