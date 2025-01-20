DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI 19 OCAK 2025 | Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, TOTAL ve AB sıralaması...

Televizyon izleyicilerinin ve yapımcıların merakla beklediği reyting sonuçları belli oluyor. 19 Ocak 2025 Pazar gününe ait TOTAL ve AB reyting listelerinde zirvede hangi programlar yer aldı? İşte, Günün en çok izlenen yapımları ve detaylı reyting sıralamaları...