Dünün Reyting sonuçları açıklanıyor! 2 Ocak 2022 Reyting sonuçları açıklandı mı, birinci hangi yapım oldu?

Reyting sonuçları açıklanıyor... Geçtiğimiz gün Teşkilat ve Yargı gibi Pazar gününün sevilen yapımları ekranlara gelmezken kanallar dizilerin tekrar bölümlerini, program ve filmleri izleyenleriyle buluşturdu. Her gün bir önceki güne ilişkin AB ve TOTAL sıralama belli olurken konuyla ilgili olarak "2 Ocak dünün reyting sonuçları açıklandı mı, birinci hangi yapım oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte dünün reyting sonuçları sıralaması ve medya gündemini yakından takip edenler için tüm detaylar...