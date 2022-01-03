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Haberler Yaşam Dünün Reyting sonuçları açıklanıyor! 2 Ocak 2022 Reyting sonuçları açıklandı mı, birinci hangi yapım oldu?
Giriş Tarihi: 03.01.2022 09:17 Güncelleme Tarihi: 03.01.2022 09:17

Dünün Reyting sonuçları açıklanıyor! 2 Ocak 2022 Reyting sonuçları açıklandı mı, birinci hangi yapım oldu?

Reyting sonuçları açıklanıyor... Geçtiğimiz gün Teşkilat ve Yargı gibi Pazar gününün sevilen yapımları ekranlara gelmezken kanallar dizilerin tekrar bölümlerini, program ve filmleri izleyenleriyle buluşturdu. Her gün bir önceki güne ilişkin AB ve TOTAL sıralama belli olurken konuyla ilgili olarak "2 Ocak dünün reyting sonuçları açıklandı mı, birinci hangi yapım oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte dünün reyting sonuçları sıralaması ve medya gündemini yakından takip edenler için tüm detaylar...

Reyting sonuçları açıklanıyor! 2 Ocak 2022 Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, birinci hangi yapım oldu?

Dünün reyting sonuçları sıralaması için gözler gelecek açıklamaya çevrildi. Medya gündemini yakından takip eden vatandaşlar bu kapsamda detayları merak ediyor. Geçtiğimiz gün ekranlara gelen dizi, film ve programlar izleyici sayılarına göre ve çeşitli kriterlerde sıralanıyor. Peki, 2 Ocak dünün reyting sonuçları açıklandı mı, birinci hangi yapım oldu? İşte AB ve TOTAL sıralama ile reyting sonuçları...

Reyting sonuçları açıklanıyor! 2 Ocak 2022 Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, birinci hangi yapım oldu?

ATV

07.30 Atv'de Hafta Sonu
10.20 Örümcek Adam Örümcek Evreninde
12.50 Destan
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

KANAL D

07:30 Konuştuktça
08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim
09:45 Magazin D Pazar
12:00 Arda ile Omuz Omuza
14:00 Sadakatsiz
16:15 Yargı
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Çember: Ölüm Meleği

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Reyting sonuçları açıklanıyor! 2 Ocak 2022 Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, birinci hangi yapım oldu?

STAR TV

08:15 Çizgi Film Kuşağı
08:45 Güldüy Güldüy Show
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Boşver Arkadaş
16:00 Kaderimin Oyunu
18:45 Star Haber
20:00 İbo SHOW

FOX TV

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Aşk Mantık İntikam
13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
15:30 Kanunsuz Topraklar
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Maske Kimsin Sen?

Reyting sonuçları açıklanıyor! 2 Ocak 2022 Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, birinci hangi yapım oldu?

TRT1

06:18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:20 Yeşil Deniz
08:35 Payitaht 'Abdülhamid'
11:50 Enine Boyuna (Canlı)
14:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı
17:15 Tozkoparan İskender
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Kung Fu Panda 3

TV8

06:30 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa
09:45 10 Yaş Genç
10:30 Gazete Magazin
12:30 Kırmızı Oda
15:45 O Ses Türkiye
20.00 MasterChef Türkiye

SHOW

10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Aziz
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Kibar Feyzo
20.00 Sakar Şakir

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