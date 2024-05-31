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Haberler Yaşam REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANIYOR! 30 Mayıs İnci Taneleri, Aldatmak, Survivor reyting sonuçları
Giriş Tarihi: 31.05.2024 07:22 Güncelleme Tarihi: 31.05.2024 07:22

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANIYOR! 30 Mayıs İnci Taneleri, Aldatmak, Survivor reyting sonuçları

Reyting sonuçları gündemde! Birçok dizi, yarışma ve filmin ekrana geldiği gecede en çok izlenen yapım ilk sıraya yerleşiyor. İnci Taneleri, Aldatmak ve Survivor All Star gibi yapımların ekrana geldiği gecede en çok ne izlendi sorusu yanıt buluyor. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, 30 Mayıs 2024 Perşembe sonuçları!

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANIYOR! 30 Mayıs İnci Taneleri, Aldatmak, Survivor reyting sonuçları

Dünün reyting sonuçları, sabah saatleri itibarıyla açıklanıyor. TV yayın akışına göre 30 Mayıs İnci Taneleri, Aldatmak, Survivor All Star gibi yapımların yayınlandığı gecede en çok ne izlendi? İşte, dünün reyting sonuçları…

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANIYOR! 30 Mayıs İnci Taneleri, Aldatmak, Survivor reyting sonuçları

30 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

30 Mayıs tarihine ilişkin reyting sonuçları bugün açıklanacak. Sonuçlar açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

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REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANIYOR! 30 Mayıs İnci Taneleri, Aldatmak, Survivor reyting sonuçları

23 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI

Total'de 1.sırada Atv'de izleyiciyle buluşan "Beşiktaş-Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası Karşılaşması", 2. sırada Kanal D'de ekrana gelen "İnci Taneleri", 3.sırada Now TV'de yayınlanan "Hudutsuz Sevda" yer aldı.

AB'de 1.sırada "Beşiktaş-Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası Karşılaşması", 2.sırada "İnci Taneleri", 3.sırada Atv'de ekrana gelen "Ziraat Türkiye Kupası Kupa Töreni" yer aldı.

ABC'de ise 1.sırada "Beşiktaş-Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası Karşılaşması", 2.sırada "İnci Taneleri", 3.sırada Atv'de yayınlanan "Müge Anlı İle Tatlı Sert" yer aldı.

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANIYOR! 30 Mayıs İnci Taneleri, Aldatmak, Survivor reyting sonuçları
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REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANIYOR! 30 Mayıs İnci Taneleri, Aldatmak, Survivor reyting sonuçları
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