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REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANIYOR! 30 Mayıs İnci Taneleri, Aldatmak, Survivor reyting sonuçları
Giriş Tarihi: 31.05.2024 07:22
Güncelleme Tarihi: 31.05.2024
07:22
REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANIYOR! 30 Mayıs İnci Taneleri, Aldatmak, Survivor reyting sonuçları
Reyting sonuçları gündemde! Birçok dizi, yarışma ve filmin ekrana geldiği gecede en çok izlenen yapım ilk sıraya yerleşiyor. İnci Taneleri, Aldatmak ve Survivor All Star gibi yapımların ekrana geldiği gecede en çok ne izlendi sorusu yanıt buluyor. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, 30 Mayıs 2024 Perşembe sonuçları!