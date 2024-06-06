REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANIYOR! 5 Haziran Kuruluş Osman, Taş Kağıt Makas, Sandık Kokusu ve Survivor reyting yarışında!

Reyting sonuçları gündemde. Geçtiğimiz hafta Kuruluş Osman Total, AB ve ABC gruplarında zirvede yerini alarak en çok izlenen yapım olmuştu. Peki, bu hafta en çok hangi yapım izlendi? İşte, dünün reyting sonuçları ve en çok izlenen yapımı!