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Haberler Yaşam REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANIYOR! 5 Haziran Kuruluş Osman, Taş Kağıt Makas, Sandık Kokusu ve Survivor reyting yarışında!
Giriş Tarihi: 06.06.2024 06:58 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 06:58

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANIYOR! 5 Haziran Kuruluş Osman, Taş Kağıt Makas, Sandık Kokusu ve Survivor reyting yarışında!

Reyting sonuçları araştırılıyor. 5 Haziran TV yayın akışına göre Kuruluş Osman, Taş Kağıt Makas, Sandık Kokusu ve Survivor gibi yapımların yayımlandığı gecede en çok izlenen yapım merak ediliyor. Reyting sonuç listesi ile en çok tercih edilen yapım zirvede yerini alıyor. Peki, 5 Haziran reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte, dünün reyting sonuçları!

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANIYOR! 5 Haziran Kuruluş Osman, Taş Kağıt Makas, Sandık Kokusu ve Survivor reyting yarışında!

Reyting sonuçları gündemde. Geçtiğimiz hafta Kuruluş Osman Total, AB ve ABC gruplarında zirvede yerini alarak en çok izlenen yapım olmuştu. Peki, bu hafta en çok hangi yapım izlendi? İşte, dünün reyting sonuçları ve en çok izlenen yapımı!

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANIYOR! 5 Haziran Kuruluş Osman, Taş Kağıt Makas, Sandık Kokusu ve Survivor reyting yarışında!

5 HAZİRAN 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

5 Haziran 2024 tarihine ilişkin reyting sonuçları gün içinde açıklanacak. Sonuçlar açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

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REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANIYOR! 5 Haziran Kuruluş Osman, Taş Kağıt Makas, Sandık Kokusu ve Survivor reyting yarışında!

GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN SONUÇLARI

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Kuruluş Osman, ikinci sırada Sandık Kokusu, üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

AB'de birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Taş Kağıt Makas, üçüncü sırada Sandık Kokusu yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Sandık Kokusu, üçüncü sırada Taş Kağıt Makas yer aldı.

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANIYOR! 5 Haziran Kuruluş Osman, Taş Kağıt Makas, Sandık Kokusu ve Survivor reyting yarışında!
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REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANIYOR! 5 Haziran Kuruluş Osman, Taş Kağıt Makas, Sandık Kokusu ve Survivor reyting yarışında!
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