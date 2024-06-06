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REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANIYOR! 5 Haziran Kuruluş Osman, Taş Kağıt Makas, Sandık Kokusu ve Survivor reyting yarışında!
Giriş Tarihi: 06.06.2024 06:58
Güncelleme Tarihi: 06.06.2024
06:58
REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANIYOR! 5 Haziran Kuruluş Osman, Taş Kağıt Makas, Sandık Kokusu ve Survivor reyting yarışında!
Reyting sonuçları araştırılıyor. 5 Haziran TV yayın akışına göre Kuruluş Osman, Taş Kağıt Makas, Sandık Kokusu ve Survivor gibi yapımların yayımlandığı gecede en çok izlenen yapım merak ediliyor. Reyting sonuç listesi ile en çok tercih edilen yapım zirvede yerini alıyor. Peki, 5 Haziran reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte, dünün reyting sonuçları!