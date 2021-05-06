Çarşamba akşamı ekrana gelen tüm yapımlar reyting sonuçları için birincilik mücadelesi verdi. Her gün bir önceki günün sıralaması belli olurken dünün sıralaması merak ediliyor. Nefes kesen bir çekişmenin yaşandığı gecenin sonunda sadece bir yapım zirvenin sahibi oluyor. ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman her hafta birinci olurken total, ab ve abc1 sıralamada yer alan diğer yapımların durumu araştırılıyor. Yeni yayın döneminde birçok dizi ve yarışma programı ekrana gelirken günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen sıralama da fark ortaya koyuluyor. Reyting sonuçları açıklandı mı? 5 Mayıs Çarşamba Sadakatsiz, Kuruluş Osman dünün reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu?