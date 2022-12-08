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Haberler Yaşam DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANIYOR! 7 Aralık Çarşamba reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?
Giriş Tarihi: 08.12.2022 08:22 Güncelleme Tarihi: 08.12.2022 08:22

DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANIYOR! 7 Aralık Çarşamba reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

Sevilen yapımların geçtiğimiz gün ekranlara gelmesinin ardından reyting sonuçları birincisi araştırılıyor. Dün akşam televizyonda birbirinden dikkat çekici diziler izleyici seyirci karşısındaydı. Total ve AB gurubunda açıklanan reyting sıralaması tablosunda hangi yapımların ilk üçte yer aldığı merak konusu haline geldi. Reyting sonuçları 7 Aralık 2022 araştırmaları sabah saatleriyle hız kazanmış oldu. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım zirvenin sahibi oldu? İşte reyting sıralaması ile sonuçlar…

DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANIYOR! 7 Aralık Çarşamba reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

Her Çarşamba yepyeni bölümleri ile ekranlara gelen dizi ve programlar reyting sonuçları sıralamasında birinci olmak için kıyasıya mücadele etti. Dünün tv yayın akışındaki birbirinden iddialı yapımlar yer aldı. 7 Aralık 2022 reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralama ile bu noktada medya gündeminin yakın takipçilerinin araştırma konusu haline geliyor. İşte geçtiğimiz günün reyting sonuçları sıralaması...

DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANIYOR! 7 Aralık Çarşamba reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI BİRİNCİSİ HANGİ YAPIM OLDU?

Henüz dünün reyting sonuçları açıklanmadı. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz...

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DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANIYOR! 7 Aralık Çarşamba reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

Geçtiğimiz haftanın sonuçları ise şöyleydi;

Total'de birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Esra Erol'da, üçüncü sırada ATV Ana Haber yer aldı.

AB Grubunda birinci sırada Polonya Arjantin Dünya Kupası karşılaşması, ikinci sırada Kuruluş Osman, üçüncü sırada Çöp Adam yer aldı.

DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANIYOR! 7 Aralık Çarşamba reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

20+ABC1 izleyici grubunda ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Polonya Arjantin Dünya Kupası Karşılaşması, üçüncü sırada Esra Erol'da yer aldı.

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