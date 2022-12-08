Her Çarşamba yepyeni bölümleri ile ekranlara gelen dizi ve programlar reyting sonuçları sıralamasında birinci olmak için kıyasıya mücadele etti. Dünün tv yayın akışındaki birbirinden iddialı yapımlar yer aldı. 7 Aralık 2022 reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralama ile bu noktada medya gündeminin yakın takipçilerinin araştırma konusu haline geliyor. İşte geçtiğimiz günün reyting sonuçları sıralaması...