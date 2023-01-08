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Haberler Yaşam Reyting sonuçları açıklanıyor! 7 Ocak 2023 Cumartesi Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?
Giriş Tarihi: 08.01.2023 08:22 Güncelleme Tarihi: 08.01.2023 08:22

Reyting sonuçları açıklanıyor! 7 Ocak 2023 Cumartesi Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

Dünün reyting sonuçları son dakika günün sabah saatleri itibarıyla araştırılmaya başlandı. 7 Ocak 2023 Cumartesi akşamı yayınlanan dizi, film ve programlar arasında en yüksek izlenme oranına sahip olan yapım izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Dün akşam ATV'de Kardeşlerim, Kanal D'de Şarkılar Bizi Söyler, TRT 1'de Gönül Dağı, Star TV'de Patron Mutlu Son İstiyor, Show TV'de Güldür Güldür Show, TV8'de MasterChef Türkiye gibi yapımlar ekrana geldi. Gecenin birincisi olmak için yarışan bu yapımların reyting sonuçları sorgulanıyor. Peki, Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte ABC, AB ve TOTAL sıralaması ile 7 Ocak Cumartesi reyting sonuçları...

Reyting sonuçları açıklanıyor! 7 Ocak 2023 Cumartesi Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

Sabahın ilk saatleriyle beraber 7 Ocak Cumartesi reyting sonuçları araştırmaları başladı. Dün akşam ekranlara gelen yapımlar reyting birincisi olmak için kıyasıya yarıştı. Dün akşam Kardeşlerim, Şarkılar Bizi Söyler, Gönül Dağı, Patron Mutlu Son İstiyor, Güldür Güldür Show, MasterChef Türkiye gibi yapımlar yayınlandı. Bu dizi, yarışma ve filmlerin Total ve AB reyting sıralaması medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak konusu oldu. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte, ABC, AB ve Total sıralaması ile 7 Ocak Cumartesi dünün reyting sonuçları sıralaması…

Reyting sonuçları açıklanıyor! 7 Ocak 2023 Cumartesi Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

7 OCAK 2023 CUMARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan hangisi birinci oldu merak ediliyor. İşte, araştırma konusu olan 7 Ocak Cumartesi reyting sonuçları şöyle;

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Reyting sonuçları açıklanıyor! 7 Ocak 2023 Cumartesi Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

7 OCAK 2023 CUMARTESİ REYTİNG SONUÇLARI

7 Ocak Cumartesi akşamı yayınlanan dizi, film, haber ve yarışma programlarının reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Düne ait reyting sonuçları açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

Reyting sonuçları açıklanıyor! 7 Ocak 2023 Cumartesi Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

31 Aralık Cumartesi akşamı reyting sonuçları Total, AB ve ABC sıralaması ise şöyle olmuştu:

Reyting sonuçları açıklanıyor! 7 Ocak 2023 Cumartesi Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

TOTAL

1 - Gönül Dağı

2 - O Ses Türkiye Yılbaşı Özel

3 - Milli Piyango Yılbaşı Özel

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