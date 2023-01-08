Haberler Yaşam Reyting sonuçları açıklanıyor! 7 Ocak 2023 Cumartesi Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

Giriş Tarihi: 08.01.2023 08:22 Güncelleme Tarihi: 08.01.2023 08:22

Reyting sonuçları açıklanıyor! 7 Ocak 2023 Cumartesi Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

Dünün reyting sonuçları son dakika günün sabah saatleri itibarıyla araştırılmaya başlandı. 7 Ocak 2023 Cumartesi akşamı yayınlanan dizi, film ve programlar arasında en yüksek izlenme oranına sahip olan yapım izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Dün akşam ATV'de Kardeşlerim, Kanal D'de Şarkılar Bizi Söyler, TRT 1'de Gönül Dağı, Star TV'de Patron Mutlu Son İstiyor, Show TV'de Güldür Güldür Show, TV8'de MasterChef Türkiye gibi yapımlar ekrana geldi. Gecenin birincisi olmak için yarışan bu yapımların reyting sonuçları sorgulanıyor. Peki, Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte ABC, AB ve TOTAL sıralaması ile 7 Ocak Cumartesi reyting sonuçları...