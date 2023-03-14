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Haberler Yaşam REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLUYOR! 13 Mart 2023 Pazartesi dünün reyting birincisi kim oldu, hangi dizi/program?
Giriş Tarihi: 14.03.2023 09:50 Güncelleme Tarihi: 14.03.2023 09:50

REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLUYOR! 13 Mart 2023 Pazartesi dünün reyting birincisi kim oldu, hangi dizi/program?

Dünün reyting sonuçları sıralaması medya gündemini yakından takip edenler tarafından araştırılmaya başlandı. 13 Mart 2023 Pazartesi reyting sonuçları ile hangi yapımın reyting birincisi olduğu merak ediliyor. Dün akşam ATV'de Bir Küçük Gün Işığı, TRT 1'de Alparslan Büyük Selçuklu, Kanal D'de yeni dizi Veda Mektubu, Star TV'de Ömer, TV8'de Survivor 2023 yapımları ekrana geldi. Show TV'de ise başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı Aile dizisi tekrar bölümüyle yayınlandı. Peki, 13 Mart 2023 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte ABC, AB ve TOTAL sıralaması ile dünün reyting sonuçları

Reyting sonuçları açıklanıyor! 13 Mart 2023 Pazartesi Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

Dünün reyting sonuçları günün ilk saatlerinden itibaren araştırılmaya başladı. 13 Mart Pazartesi akşamı yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programları günün reyting birincisi olmak için kıyasıya yarıştı. Dün akşam Alparslan Büyük Selçuklu, Ömer, Veda Mektubu, Bir Küçük Gün Işığı, Survivor 2023 gibi yapımlar izleyici karşısındaydı. Aile dizisi ile tekrar bölümüyle yayına girdi. Bu noktada sevdikleri dizinin başarısını merak eden izleyiciler dizi ve programların Total ve AB reyting sıralaması için araştırmalarına başladı. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte, ABC, AB ve Total sıralaması ile 13 Mart 2023 Pazartesi reyting sonuçları sıralaması…

Reyting sonuçları açıklanıyor! 13 Mart 2023 Pazartesi Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

13 MART 2023 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan hangisi birinci oldu merak ediliyor. İşte, araştırma konusu olan 13 Mart Pazartesi reyting sonuçları şöyle;

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Reyting sonuçları açıklanıyor! 13 Mart 2023 Pazartesi Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

13 MART 2023 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI

13 Mart 2023 Pazartesi akşamı yayınlanan dizi, film, haber ve yarışma programlarının reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Düne ait reyting sonuçları açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

Reyting sonuçları açıklanıyor! 13 Mart 2023 Pazartesi Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

6 Mart Pazartesi akşamı reyting sonuçları Total, AB ve ABC sıralaması ise şöyle olmuştu:

Reyting sonuçları açıklanıyor! 13 Mart 2023 Pazartesi Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

TOTAL

1 - Alparslan Büyük Selçuklu

2 - Ana Haber

3 - Atv Ana Haber

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