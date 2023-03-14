REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLUYOR! 13 Mart 2023 Pazartesi dünün reyting birincisi kim oldu, hangi dizi/program?

Dünün reyting sonuçları sıralaması medya gündemini yakından takip edenler tarafından araştırılmaya başlandı. 13 Mart 2023 Pazartesi reyting sonuçları ile hangi yapımın reyting birincisi olduğu merak ediliyor. Dün akşam ATV'de Bir Küçük Gün Işığı, TRT 1'de Alparslan Büyük Selçuklu, Kanal D'de yeni dizi Veda Mektubu, Star TV'de Ömer, TV8'de Survivor 2023 yapımları ekrana geldi. Show TV'de ise başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı Aile dizisi tekrar bölümüyle yayınlandı. Peki, 13 Mart 2023 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte ABC, AB ve TOTAL sıralaması ile dünün reyting sonuçları…