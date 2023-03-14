REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLUYOR! 13 Mart 2023 Pazartesi dünün reyting birincisi kim oldu, hangi dizi/program?

Dünün reyting sonuçları günün ilk saatlerinden itibaren araştırılmaya başladı. 13 Mart Pazartesi akşamı yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programları günün reyting birincisi olmak için kıyasıya yarıştı. Dün akşam Alparslan Büyük Selçuklu, Ömer, Veda Mektubu, Bir Küçük Gün Işığı, Survivor 2023 gibi yapımlar izleyici karşısındaydı. Aile dizisi ile tekrar bölümüyle yayına girdi. Bu noktada sevdikleri dizinin başarısını merak eden izleyiciler dizi ve programların Total ve AB reyting sıralaması için araştırmalarına başladı. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte, ABC, AB ve Total sıralaması ile 13 Mart 2023 Pazartesi reyting sonuçları sıralaması…